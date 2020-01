Nav – et system som har feilet

Vi har i dag en etat ved navn Nav, som skal hjelpe mennesker som har havnet i uføre av forskjellige grunner. Dette være seg ved arbeidsløshet, sykdom eller annet. Etaten fungerer imidlertid ikke slik den var ment!

I mars 2005 la Regjeringen Bondevik II frem et forslag for Stortinget med navn «Ny arbeids- og velferdsforvaltning», i mai fikk denne bred tilslutning i Stortinget. Med dette vedtaket forsvant arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor slik vi kjente det da, alt skulle samles under en paraply, et såkalt «Storlokomotiv».

Målet for denne «NAV-reformen» var følgende:

• Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad

• Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov

• En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Man kan i dag, etter erfaringer gjort i forbindelse med reformen slå fast følgende: Nav er en total fiasko, og oppfyller ingen av målene, heller det motsatte.

Brukerne opplever stadig en kamp for å få sine rettigheter, og noen gir nok opp, og kaster kortene, på alle vis.

Det er spesielt i dag, at rikspolitikere ikke evner å se at dette «drømmeprosjektet» ikke har livets rett, det er blitt et skjemavelde, og et byråkrati som minner om tilstander man hørte om fra det gamle Sovjetunionen. Brukere føler seg oversett og overkjørt i et skjemavelde beregnet for «A4- mennesker».

Årsaken til dette er vel selvfølgelig at de som har utarbeidet arbeidsplaner og skjema i dette teoretiske systemet aldrihar gjort noe fysisk/praktisk arbeid, kun lest og flyttet papirer.

Nav er blitt så stort at alle har mistet oversikten over hva som egentlig foregår inne i boblen kalt Nav. Man sitter også med inntrykk av at «våre» rikspolitikere ikke bryr seg om hva som skjer med den vanlige mann, for de har fått henvendelser flere ganger fra folk som opplever «uhyret» Nav!

Man kan jo undres på hva som er den egentlige årsaken til at Nav er fredet av Stortinget og Regjeringen. Nav er jo blitt «en stat i staten», der paragrafer og regler styrer alt, og sunn fornuft ikke skal brukes.

Før dette monstrumet av en etat ble opprettet følte folk at de kunne henvende seg til «sitt» kontor, få snakket med en saksbehandler, og få den hjelp de ønsket, så langt som råd var. Nå er «lokale» Nav-kontor åpent noen timer en dag i uken, og lykkestjernen må skinne sterkt og lenge på deg om du skal være så heldig å få innpass innenfor dørene.

Om myndighetene mener noe med sine «fine ord» om den omtanken de har for distriktene, skjærer de gjennom med en gang, og tilbakestiller systemet til det man hadde før.

En ting er i alle fall sikkert, Norge kan ikke være bekjent med et velferdssystem som ikke er ment for brukerne, eller for å si det slik: Om våre myndigheter absolutt skal klore seg fast til dette systemet ender vi opp med tapere i fleng.