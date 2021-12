Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kjære Svein Sundsbø! Verden er kompleks, løsningene komplekse. Det fører ikke til konstruktiv debatt å tillegge dine meningsmotstandere "kortsiktige interesser" og "egosentrerte" holdninger. Og kanskje, min venn, har de større perspektiver en du aner?

Les også: Vindkraft etter Glasgow

Vi står i en eskalerende naturtapskrise. Totalmengden av vilt liv til vanns og lands er nå redusert med cirka 70 prosent. Altså; under en tredel igjen. Kurven stuper. Grafene for både oppvarming og naturtap peker mot et sammenbrudd i økosystemene vi lever i. De påvirker hverandre.

Annonse

Naturtapfornektere forholder seg ikke til dette. De tror de kan løse klimakrisen ved å fortsette å bygge ned naturen. Det kan de ikke. Naturtapet reduserer CO2-lagringen og setter fart på oppvarmingen. Og ja, problemet er globalt.

Over hele verden er det nå gigantplaner som vil ødelegger enorme naturområder og fylle dem med industri, herunder vindindustri, infrastruktur og bebyggelse av alle slag, kort sagt: Vekst.

Så derfor, Svein Sundsbø, dine "vitale langsiktige felleshensyn" (les vindkraft), er dessverre verken vitale, langsiktige eller felles. Som du selv sier, det er det globale temperaturresultatet som teller.

Hadde nedbyggingen vært et ledd i en plan for å redusere energibruken kunne det kanskje være troverdig. Men det er det ikke. Den grønne energien er del av en plan om kraftig vekst i energiforbruket. Regnskapet går ikke opp.

Hadde vi brukt samme beløp som vi subsidierer vind og olje til energisparende teknologi og tiltak som kan få veksten i vater, ja da hadde vi skapt en ettertraktet, nyttig industri. Og kanskje noe som gjør at vi kan se etterslekta inn i øynene med mindre sorg.