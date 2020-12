Her sørpå har me, når været er fint, fortsatt nokre timar midt på dagen med ljos og varme frå ei sol som stryk si låge bogeforma lågt på himmelen over horisonten. Det blå ljoset i morgonstunda og ved kveldstid er stemningsfullt og vakkert nå i jule- og nyttårstider, serleg i fjellet der himmelsynet er vidt og soltimane lengre.

Og så er det snjo som gjer landskapet ljosare der. Skiføre er det så som så med i låglandet og ved kysten, men i heiar og høgfjell er det snjo nok for skiturar. Den 21. desember er dagen på sitt stuttaste og sola på sitt lågaste over synsranda. Frå da av gjeng det smått om senn mot lengre og ljosare dagar.

Det er så godt og stille der eg sit ved eit lysande bål ved ei varm fjellfurustamme i vesthellinga av Venelifjell i Vrådal, og ser og kjenner den varmande sola stryk lågt over Hægefjell sin fjellkam i sørvest.

Ein stor og god kontrast til byen eller tettstaden med ulande og hastande biltrafikk og stressande folk på alle kantar. Tanken blir ikkje så fri da når stillheita blir broten av unaturlege syn og lydar.

Annonse

Naturen talar til meg med si mjuke stemme her eg sit i solljoset ved furua. Ein orrhane prøvar fånyttes å skape vårstemning nedi lia ved Bendiksmyt, og ved furuleggen der eg sit tittar mosen og den vintergrøne tytebærlyngen fram i snjokanten og ber fram ein bodskap om ein vår langt der framme.

Dette er fysisk og psykisk helsebot i desse koronatider.

Men fyrst skal naturen og me gjennom mange vinterdøgn som ingen veit korleis blir. Elg og hare, rev og mår, ja til og med ei einsleg gaupe, har satt sine tydelege spor i snjoen. Og rjupe og orrfugl har brodert snjoteppet med sirlege spormønster og ei og anna kvilegrop i laussnjoen. Flokkar av småfugl flyg frå bjørk til bjørk på leiting etter den livsviktige føda nå vinterstid. Alle desse dyra og fleire til er liksom venene og naboane mine her i den stille og øyde fjellskogen, med dei trauste og snjotunge granene i lia bakom dei ljosare furuåsane.

Kom inn i naturen og få med deg desse ljose timane i eit landskap med den fine og kvite vinterkåpa. Lat desse sakte og stemningsfulle naturrytmene få senke seg i sinnet og sjela di. Da vil jula og det nye og ukjente året få den dimensjon og plass dei fortener hjå deg og dine.

I nærkontakt med skaparverket i naturen blir ein audmjuk og respektfull. Dei store og gode nyttårsønska og alle dei velmeinte forsetta våre får ei større og djupare meining da, noko me treng akkurat nå når pandemien utfordrar oss.