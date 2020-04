«Natur i Norge» – et verktøy for mange ulike formål

NiN møter ulike sektorer sitt behov for et felles objektivt begrepsapparat, og håndterer den variasjonen vi har i naturen på ulike skalaer. Fra de store formasjonene som danner et landskap, ned til barken på et tre. NiN dekker også alle typer natur, fra havdypene til fjelltoppene og den arktiske naturen.

Artsdatabanken har siden 2006 arbeidet med et helhetlig og vitenskapelig basert system for beskrivelse av norsk natur. Dette har skjedd i nært samarbeid med professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk museum, UiO, og en rekke vitenskapelige fagmiljøer i Norge.

I 2009 ble første versjon lansert og vi mottok mange innspill på hvordan systemet kunne bli enda bedre. Ved hjelp av fagpersoner fra fagmiljøene i Norge, ble versjon 2 lansert i 2015.

NiN dekker allerede i dag mange behov også utover kartlegging. NiN er grunnlaget for utarbeidelse av den norske rødlista for naturtyper, for beskrivelse av arters leveområder (habitat), overvåking av natur og hvordan fremmede arter påvirker norsk natur. NiN gir derfor helt nye muligheter for koblinger mellom kartlegging og annen kunnskapsoppbygging, som vil gi et langt mer helhetlig kunnskapsgrunnlag enn vi har hatt tidligere. Dette er også en viktig grunn til at Stortingsmeldingen «Natur for livet» (St.meld. 14 (2015-2016)) legger NiN til grunn som en felles plattform for kartlegging.

Naturen er kompleks og anvendelsesområdene er mange, og derfor er NiN ei stor verktøykasse. Artsdatabanken har i de senere årene arbeidet mye med veiledning og tilrettelegging for kartlegging av natur for ulike formål. Også her samarbeider vi med ulike fagmiljøer, både Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet er blant disse.

De som bestiller kartlegging basert på NiN-systemet bruker våre generelle verktøy for deretter å lage sine egne instrukser for sine kartleggingsformål.

I to #Motkultur-innlegg fra Hans Asbjørn K. Sørlie og Yngve Svarte nevnes NiNnotat 148, for å innvie leseren: dette en skisse til hvordan NiN-systemet generelt kan brukes for å identifisere hvilken natur som bør utvalgkartlegges, basert på en helhetlig metodikk. Artsdatabanken jobber med å framskaffe kunnskapsgrunnlag som vil underbygge en slik bruk av NiN-systemet.

NiN-systemet skal, som et vitenskapelig system, ta opp i seg ny kunnskap fra fagmiljøene og utvikle seg i tråd med denne. Særlig på områder innenfor marin og ferskvannskartlegging, skjer det mye på kunnskapssiden. NiN-systemet vil håndtere dette gjennom versjoner, slik at systemet hele tiden vil ha tilstrekkelig stabilitet for brukerne.

Vi har sett et økende behov for veiledning og kompetanseheving knyttet til kartlegging etter NiN-systemet. Dette har sammenheng med at ulike sektorer tar NiN i bruk i økende omfang. Artsdatabanken ønsker å utvikle og gjøre veiledningen bedre. I tillegg til å utvikle veiledningsmateriell, bidrar vi til opplæring og arrangerer egne fagsamlinger for kartleggere og andre brukere av NiN-systemet.

Artsdatabankens rolle er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Kunnskapen om norsk natur er ikke statisk og våre kunnskapssystemer må reflektere dette.

Det betyr at vi må ha jevnlige revisjoner av mange av våre kunnskapsprodukter, som rødlistene, vurdering av fremmede arter og NiN-systemet. Det vil derfor være en viktig utfordring for ulike forvaltningsorgan å implementere ny kunnskap i eksisterende program for kartlegging og tilhørende instrukser.

For den som er ute etter sektornøytrale beskrivelser og veiledere for bruk av NiN-systemet, anbefaler vi et besøk på Artsdatabankens nettsider for NiN.