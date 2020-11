Nationens skjulte nedlegging

Det skjer etter at Landbruksdirektoratet publiserte tall for hvor mange jordbruksforetak som søkte om tilskudd i 2020.

Dette var positive tall. Totalt jordbruksareal øker igjen, kornarealet øker og reduksjonen i antall foretak som søker tilskudd er historisk lavt. Trenden har vært avtagende over flere år, og er under denne regjeringen klart lavere enn under den rød-grønne, målt både i antall og prosent.

Men Nationen leter etter et kriseoppslag, og mener å kunne avsløre stor skjult nedlegging ved å se på tallene for hvor mange enkeltproduksjoner det søkes tilskudd til. Og trår feil.

For det første: Endringen i antall foretak som søker tilskudd registreres ved å telle antall jordbruksforetak som søker tilskudd. Det kan ses på som et uttrykk for det totale "brukstallet" selv om bønder har organisasjonsfrihet og noen titalls jordbruksbedrifter ikke søker om tilskudd.

For det andre: At noen færre foretak søker om tilskudd til en gitt produksjon, er ikke et uttrykk for nedlegging av bruk. Og motsatt; hvis noen flere foretak søker om tilskudd til for eksempel kornproduksjon, betyr ikke det at det har kommet flere bruk i drift. Som regel vil det bety at noen bruk har endret sammensetningen av produksjonen sin.

I Nationens opplisting er det registrert søknader om tilskudd til 106.000 enkeltproduksjoner. Det betyr at de om lag 37.000 søkerne i gjennomsnitt søker om tilskudd til nesten 3 enkeltproduksjoner hver.

Og fra 2019 til 2020 øker antall søknader til enkeltproduksjoner svakt, litt avhengig av hva som defineres som en enkeltproduksjon, selv om totalt antall søkere faller litt.

Hvis et bruk har ku, sau, gris og korn, og så slutter med sau, gris og korn året etter, så betyr ikke det at 3 bruk er nedlagt. Ingen bruk er lagt ned, men dette bruket har blitt mer spesialisert.

Altså, reduksjon i antallet foretak som søker tilskudd til en enkeltproduksjon har ingenting med bruksnedlegging å gjøre.

Det kan naturligvis ha det, hvis det er eneste produksjonsgren i foretaket. Men selv for en typisk hovedproduksjon som melk, betyr ikke færre søknader fra melkeproduksjon at bruket er lagt ned. Ofte har brukeren gått over til ammekyr, fordi markedssituasjonen for ammekyr har vært bedre i noen år. Og hvis 5 melkebruk går sammen i en samdrift, kan resultatet bli alt fra økning til 6 foretak eller reduksjon til ett. Det avhenger av hvorvidt deltagerbrukene fortsetter som egne foretak med en produksjon de søker tilskudd til.

Endringen tallet på foretak som søker tilskudd vil variere litt tilfeldig fra år til år av ulike grunner. Men over tid har trenden vært klart avtagende, og var svært lav i 2020. Viktigere er det at totalarealet og kornarealet igjen har økt.

Flere foretak har søkt om tilskudd til ammekyr, grønnsaker, frukt og korn. Det kan være et tegn på at den prioriteringen vi har gjort i jordbruksavtalene virker. Det legger grunnlag for å øke produksjonen der markedsmulighetene er best, og selvforsyningsgraden kan øke.