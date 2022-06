Nationens oppvask med Nye Veier

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen mener i sin leder 15. juni at Norge ikke er tjent med Nye Veier. Nye Veier er trygge på at den kommende utredningen om organiseringen av veisektoren vil understreke behovet for en utfordrer som holder kostnadene nede i en tid hvor de offentlige oppgavene er mange og store.

Vår evne til å forvalte fellesskapets ressurser er enda viktigere når prisene på viktige råvarer stiger og det er stor usikkerhet i markedet. For å kunne gi mest mulig igjen for våre felles ressurser har Nye Veier derfor utsatt tre konkurranser.

Det er et konkret eksempel på hvordan Nye Veier reduserer usikkerhet og kostnader. Det er god forvaltning av våre felles ressurser. Å sette tæring etter næring er avgjørende med økte kostnader. Løsningen på utfordringen med økte kostnader bør ikke være å be om større pengesekk fra Stortinget. Løsningen er fortsatt planlegging med lang horisont, og skape mer for knappe offentlige ressurser.

Nye Veier ble opprettet for å skape endringer. Vi har utfordret, og vi har fornyet norsk samferdsel. I tiden som kommer blir dette trolig viktigere enn på lenge. Mer vei og jernbane for pengene blir avgjørende for at Norge skal realisere viktige prosjekter innen samferdselssektoren.

I Nye Veier har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene ved å redusere kostnadene og øke nytten. Dette skal vi fortsette med.

Politiets vurdering om Nye Veier har gjort noe straffbart i Åkersvika er viktig også for Nye Veier. Vi bidrar til å opplyse saken, men registrerer at Nationen har avsagt sin kjennelse.

Nationen påstår at Nye Veier valser over grunneiere, lokaldemokrati, natur og verdifull matjord. Det er et bilde eksempelvis flere i Dalane-regionen i Rogaland trolig ikke kjenner igjen. Der har to ordførere og to kommunedirektører offentlig skrytt av Nye Veiers medvirkning og samarbeid med kommune og grunneierne.

Grunneiere, kommunen, næringslivet og Nye Veier har gjort hverandre gode, og sammen skapt gode resultater. Vårt forslag til reguleringsplan for ny E39 mellom Bue og Ålgård gir en balanse i arealregnskapet.

Våre veier går alltid gjennom en eiendom, en kommune og i noens nærområde. Det er ikke nytt at samferdselsprosjekter er omstridt blant dem som berøres. Slik har det alltid vært. De som mener dette er noe nytt, og kun berører Nye Veier, har en særdeles kort hukommelse.

Eller ingen overhodet Det er de folkevalgte i kommunene som til slutt avgjør hvor veien skal gå og hva som er løsningen. Vi forvalter vårt felles ansvar. Det er et stort ansvar, og det er vi ydmyke for.