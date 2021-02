Nationen kritiserer meg på lederplass den 4. februar, for å vise til KOSTRA-tallene for om jordvernmålet er nådd. Bakgrunnen er SSBs nye tall for nedbygging av jordbruksareal, som ble publisert den 12. januar i et notat.

Matjorda vår er gull verdt for oss som samfunn. Derfor fastsatte Stortinget i 2015 et tydelig nasjonalt jordvernmål. Dette målet har hele tiden vært knyttet opp til hvor mye areal kommunene hvert år beslutter å omdisponere fra landbruk til andre formål.

Kommunenes rapportering gjennom KOSTRA viser utvetydig at denne omdisponeringen har gått ned de siste årene. Og jordvernmålet er nådd. Det er bra.

Det som rent faktisk bygges ned i dag er i stor grad resultat av politiske vedtak om omdisponering som ligger tilbake i tid. Lavere omdisponering til andre formål i dag vil medføre lavere utbygging av veier, boliger og næringseiendom på matjord i framtida.

Faktum er, som heller ikke Nationen kan komme seg unna: Under den rødgrønne regjeringen vedtok kommunene å omdisponere i snitt 7 200 dekar dyrka mark til andre formål hvert år. De siste årene har kommunene vedtatt å omdisponere omtrent halvparten av det hvert år, rundt 3 600 dekar. Det viser at kommunepolitikere i hele landet tar et større ansvar for jordvernet nå enn tidligere. Det er underlig hvis Nationen ikke mener denne utviklingen har hatt noen positiv verdi.

I arbeidet med å redusere nedbyggingen av dyrka jord, er det både vikig og riktig å også ha fokus på landbrukets egen nedbygging. Her gjør SSB et viktig arbeid med å utvikle metoden for å registrere omdisponeringen av dyrka jord. De siste tre årene har landbruket selv bygd ned om lag 2 600 dekar hvert år. Dette er for høye tall, og næringa må derfor ta et større ansvar for å redusere denne nedbyggingen.

Landbruks- og matdepartementet har for øvrig også bedt NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) om å se nærmere på den faktiske nedbyggingen, for blant annet å kunne si mer om kvaliteten på jorda som blir nedbygd.

Det både bygges ned og omdisponeres fortsatt for mye dyrka jord. Både i Rogaland og i andre fylker. Derfor skal vi legge fram en oppdatert jordvernstrategi til våren.

Derfor var det også viktig for kommunal- og moderniseringsministeren og meg å sende et brev til kommunene 8. januar i år om viktigheten av jordvernet. Jeg registrerer at Nationen mener den typen initiativer ikke betyr noe. Det er jeg uenig i.

Jeg tror at alle vi som er opptatt av å ta vare på matjorda bør snakke enda mer om dette. Og så bør både nasjonale, regionale og lokale politikere la jordvernet veie tungt når de konkrete arealsakene skal behandles. Det er viktig for oss som samfunn og for norsk matproduksjon, både i dag og for framtidige generasjoner.