Nationen surrer – Senterpartiet skal ha ros

Dagens bilavgifter er distriktsfiendtlige fordi her i Norge betaler folk de samme bilavgiftene - både på drivstoff, på ny bil og på å eie bilen - uavhengig av hvor man bor i landet.

Veiprising betyr kort og godt at man betaler etter hvor mye man belaster. Man flytter avgiftene fra kjøp og eie til bruk og belastning.

Stortinget har nettopp behandlet et forslag om å utrede veiprising. Det forslaget var både Senterpartiet og NAF positive til, fordi det kunne blitt en vei bort fra dagens distriktsfiendtlige bilavgifter. Vår forutsetning var at veiprising ikke måtte komme i tillegg til dagens avgifter, at det i sum ikke må bli dyrere for bilistene, og at bompengene som i dag finanserier så mye av veibyggingen ikke måtte legges inn i en ny veiprising.

Dagens regjeringspartier sa nei til en slik utredning. De har flertall, og dermed stopper saken opp. Hvordan Nationen 23. februar greier å få dette til at NAF er «overrasket og skuffet over at Senterpartiet kommer med et slikt forslag» er oss derfor en gåte. Antakelig henger det sammen med at veiprising er komplisert og nytt i Norge.

NAF er ikke overrasket og skuffet over Senterpartiet. Vi er skuffet og overrasket over at tre av fire regjeringspartier går mot sine egne standpunkter i denne saken.