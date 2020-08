Nationen ramser opp gamle myter som støtter praksisen med å ta kalven fra kua

På lederplass setter Nationen fokus på den økende trenden med å la melkekua og kalven gå sammen.

Nationen velger å ramse opp gamle myter som støtter praksisen med å ta kalven fra kua med en gang den blir født. Det stemmer imidlertid ikke at samvær nødvendigvis betyr dårligere økonomi eller behøver å være krevende. Mye avhenger av fjøsets utforming, bondens kunnskap og gårdens ressurser.

I en spørreundersøkelse, foretatt av Veterinærinstituttet, blant 84 norske økomelkebønder kommer det frem at omkring 70 prosent av bøndene som lot kalvene die moren utover de første tre levedøgnene mente dette gjorde kalvene friskere og mer robuste. I tillegg oppga bøndene at diing er arbeidsbesparende og praktisk.

En studie gjennomført av Nibio, Veterinærinstituttet, Nortura og NMBU viser at diing i 7-13 uker kan ha positiv økonomisk effekt fordi bonden da slipper å fôre kalven selv. I tillegg får kalven jevnt over bedre helse, den kommer seg raskere på beina etter fødsel, vokser raskere og flere sykdommer unngås. Dette igjen sparer bonden for veterinærutgifter og antibiotikabehandling.

Når kalven får die kua får den tilfredsstilt sugebehovet sitt, og unngår dermed å utvikle adferdsforstyrrelser. I tillegg er det påvist at når en kalv får die vil det ha positiv effekt på adferden dens som voksen. Kyr som har fått die tilpasser seg bedre sosialt i flokken og er mindre aggressive. De blir også bedre mødre for kalven sin når den tid kommer.

Dette kan igjen løse problemet som Nationen griper etter som et halmstrå – nemlig at noen kuer avviser kalven sin. Dyrene trenger kyndig oppfølging, også når ku og kalv går sammen. Det kan være en krevende overgang å legge om til driftsform for ku-kalv samvær, spesielt når fjøsutformingen ikke er optimal. Derfor er det veldig bra at Tine støtter forskning og utvikling innen temaet og sprer kunnskap til sine bønder. Fjøsløsningen SmartCalfCare er et godt eksempel på hvordan ombygging kan legge til rette for samvær.

Diing er selvfølgelig ikke eneste grunnen til at ku og kalv ønsker å være sammen. Forskning viser også at kua og kalven er motivert til å være sammen uavhengig av om diing får skje. Mor representerer ikke bare en viktig kilde til melk, men også trygghet og omsorg for kalven.

Forskning har vist at adskillelse alltid vil innebære en viss belastning for kua og kalven. I driftsformer der ku og kalv får oppleve samvær i flere uker og adskillelsen gjøres mest mulig skånsom, vil imidlertid det å la dem være sammen totalt sett innebære en betydelig velferdsgevinst.

Det er en økende bevissthet rundt dyrevelferd. Både hos store merkevarer som Tine, hos forbrukere og ikke minst hos de modige og flotte bøndene som tør å satse på å gi dyrene et bedre liv. Det er trist å se at Nationen forsøker å tråkke det ned, og ikke applauderer dette glimtet av fremtiden.