Nationen og terroristen

Lederen faller inn i rekken av «politiske korrekte» kommentarer fra «liberale sosionomer og korrekte jurister». Vi må forstå at også mordere har sine rettigheter. Det er vakkert at dette ivaretas. De berørte må bære også dette og så videre.

Dette kunne Nationen spart seg. Det er nok av ting å skrive om. Men dersom en absolutt skulle ta opp temaet, kunne en skrevet med en annen inngang. Etter min mening burde hovedbudskapet vært – la det foregå i stillhet- eller- gi oppmerksomheten til de som fortjener det.

Den sak som nå føres for Telemark tingrett skulle jeg ønsket vi var foruten. Det beste for både ham og samfunnet hadde vært at han i forbindelse med arrestasjonen, forulykket.

Da det ikke skjedde, burde han fått en dødsdom. Nå har vi imidlertid et humant rettsvesen. Så humant er det at landets største morder i freds- og krigstid, nå annethvert år kan be om endrede soningsforhold.

Det minste samfunnet for øvrig da kan be om, er at det foregår for lukket rett, med minimal omtale og ingen bildebruk. Det vil ikke skje når vi har media som nå også trekker de største forbrytere inn i sine sjakkprogrammer.

Hans inngang i retten vil nå bli spred på nettet, slik hele målet fra hans side har vært med denne saken. Samfunnets naivitet vises fram ved hjelp av misforstått journalistikk.

Det er bare tilfeldig hvem som falt på Utøya. Det kunne vært hvem som helst av våre barn. Den første som falt, politimannen Trond Berntsen, blei foreslått til Politiets høyeste påskjønnelse, post mortem. Det fikk han ikke. Begrunnelsen som blei brukt, var at han ikke var i tjeneste. Han utførte frivillig oppdrag på fritiden.

Slik vrøvl! En politimann er alltid i tjeneste, dersom det oppstår en situasjon. En polititjenestemann på Kongsberg viste nettopp dette, under tragedien der i fjor høst.

For Berntsen har en slik oppmerksomhet null verdi. For hans etterlatte kan det bety litt. Men det viktige er betydningen for samfunnet. Det viser at vi setter pris på de som stiller seg i vegen og prøver å hindre de verste forbrytelser som kan skje.

Justisdepartementet har etter valget fått et forslag om å gjøre opp igjen feilen som skjedde for ti år siden. La saken i Telemark tingrett forbigås i taushet. Benytt isteden anledningen til å påskjønne de som ofret alt. Dette kan symboliseres ved å gi Politiets Hederstegn til den offentlige tjenestemann som var Utøyas første offer. La justisministeren stå for overrekkelsen, på vegne av oss alle!