Nationen og «fake news» om ulv

Nationens redaktør liker ikke å bli beskyldt for å spre konspirasjonsteorier og «fake news» om ulvegenetikk, og tar kraftig til motmæle mot miljøminister Sveinung Rotevatn som mener at avisens dekning av de genetiske analysene fra ForGen i Tyskland bør karakteriseres på nettopp den måten.

Bonde- og småbrukarlaget i Telemark hadde bestilt analysene, og det private instituttet konkluderte oppsiktsvekkende nok med at de norske ulvene kan stamme fra en dyrepark i Paris. Det er ikke bare ministeren som har blitt lettere sjokkert over at dette tas alvorlig.

Vi skal la være å diskutere begreper som «konspirasjonsteorier» og «fake news», som begge er ganske diffuse og problematiske. Vi skal også bare nevne i forbifarten at ForGen har utviklet en forretningsmodell som går ut på levere alternative og kontrære resultater mot betaling, både i Tyskland og Frankrike.

Metodene de bruker anses som uegnet til å si noe om ulvens opphav og graden av hybridisering med hund, og de levnes liten ære av de etablerte forskningsmiljøene i Europa.

Det mest interessante i redaktørens forsvar for Nationens dekning er imidlertid påstanden om at det er viktig å være balansert siden den norske ulvens opphav er uavklart. Lenger fra sannheten er det vel vanskelig å komme (apropos «fake news»).

Det finnes knapt noen pattedyrbestand i verden som er bedre kartlagt. Forskning på ulvens genetikk foregår ved flere ledende nordiske institusjoner og resultatene er publisert i en rekke artikler i høyt ansette vitenskapelig tidsskrifter. Redaktøren viser til at det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som har fått i oppdrag (for den nette sum av 10 millioner) å «finne ut av dette», etter Stortingets famøse vedtak i 2016 om at det trengs mer «uavhengig forskning» siden det er så mye uenighet.

Vitenskapsmuseet kommer sikkert til å gjøre en grundig jobb, men det er vanskelig å tenke seg et forskningstema der det er mindre behov for avklaring. Behovet er utelukkende politisk, og skapt gjennom systematisk undergraving av verdensledende forskning.

Metodene er til forveksling like tobakksindustriens bestrebelser på å så tvil om røyking og kreft på 60- og 70-tallet, og den amerikansk fossilindustriens velorganiserte virksomhet for å undergrave klimaforskningen. Det handler nemlig om å skape et bilde av vitenskapelig uenighet der ingen finnes. Da kan man vise til usikkerhet og argumentere mot statlige reguleringer av ymse slag – eller mot vern av ulv i Norge.

I kjernen av rovdyrkonfliktene utkjempes en strid om hva som er gyldig kunnskap. Biologenes vurderinger av rovdyrbestandenes størrelse, deres forklaringer på at ulven er tilbake og deres beskrivelse av naturlig atferd trekkes i tvil.

Kunnskap basert på lokalbefolkningens egne erfaringer skiller seg ofte fra den offisielle kunnskapen. Ganske mange anser observasjonene til jegere og skogsfolk som sikrere og mer troverdige enn forskernes virkelighetsfjerne «skrivebordskunnskap». Likevel er det den vitenskapelige kunnskapen som legitimerer rovdyrpolitikken og naturforvaltningen ellers.

Når myndighetene skal fatte beslutninger støtter de seg på ekspertenes råd, og dermed har ekspertene stor innflytelse. Dette er noe alle kan se. Vitenskapelig kunnskap har en dominerende stilling innenfor de fleste maktorganer. Folkelig erfaringskunnskap befinner seg i en underordnet posisjon i forhold til den autoriserte ekspertkunnskapen.

Det kan være en av årsakene bak den dype skepsis til akademisk kunnskap som er levende i flere grupper i samfunnet. Dette kommer ikke minst til uttrykk på områder som rovdyrvern, naturbruk og naturforvaltning. Når vi ser hvordan vitenskapelig kunnskap har vært innvevd i maktforhold, kan vi ikke si at denne skepsisen er urimelig. Uansett om vitenskapen er «sann» eller ikke.

Hvorfor da angripe politikere og næringsorganisasjoner som kritiserer forskningen? Er det ikke bare bra at også de avslører vitenskapens makt? Nei. De holder nemlig på med noe annet.

Enten det er Trumps kullmafia, norske lakseoppdrettere eller næringsorganisasjoner som fyrer opp under ulvemotstanden, diskrediterer de forskning fra egne sterke maktposisjoner. De har lyktes med et snedig grep, nemlig å koble seg på en folkelig kritikk av akademisk kunnskap som maktmiddel, og på den måten fremstille seg selv som «anti-elite».

Her har mektige aktører med Stortingets hjelp lyktes i å relativisere solid og grundig evaluert forskning. Slik skapes et bilde av usikkerhet der usikkerhet knapt finnes.

Det er dette Nationen og andre bidrar til ved å gjengi ForGens konklusjoner som likeverdige med de som har kommet fra universitetene i Lund, Uppsala og Oslo i en årrekke. Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke urimelig å kalle det «fake».