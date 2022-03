Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«EU handler om langt mer enn forsvars- og sikkerhetspolitikk», skriver avisa. Ja, selvfølgelig. Dette er det neppe noen som er uenige om. Det nye er at flere begynner å erkjenne at EU også handler om sikkerhetspolitikk og at sikkerhetspolitikk er veldig mye mer, og stadig mer, enn forsvarspolitikk.

I den økonomiske og finanspolitiske «krigen» som Vesten nå fører mot Putin er det EU som leder an. Nationens leder 26. mars mer enn antyder at også Nationen nå ser de sikkerhetspolitiske sidene ved EU-samarbeidet. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Gjennom EØS-avtalen er vi ikke tilsluttet EUs mål om en felles utenrikspolitikk. Nå er det slett ikke så ofte at EU-landene har en felles utenrikspolitikk, men når de faktisk får til å ha det, følger Norge rett bak. Sjelden med mer enn 36 timers forsinkelse.

Avisa skriver at «det er en kjensgjerning at en tettere integrert union også betyr at konsekvensene av et eventuelt medlemskap blir sterkere». Ja, akkurat som konsekvensene av vårt utenforskap blir sterkere.

Når Nationen skriver at vårt arbeidsliv og vår matberedskap vil bli kraftig påvirket av medlemskap, reises det noen spørsmål ved lederskribentens innsikt. «Finland har beredskapslager i verdensklasse», skriver Nationen en sak om, dagen etterpå. Finland har nå vært medlem av EU i 28 år. Dette har altså på ingen måte påvirket Finlands matberedskap på noen negativ måte. Dette er et resultat av nasjonale prioriteringer. Det vil det også være for Norge.

Vårt arbeidsliv har vært fullt integrert i EU siden 1. januar 1994. Den eneste endringen et norsk medlemskap i EU på dette området vil medføre, er at norske politikere plutselig vil begynne å ta del i politikkutformingen. Så her har Nationen rett når avisa avslutningsvis hevder at et EU-medlemskap vil endre vårt styresett. Det vil det. Til det bedre.