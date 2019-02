Nationen feilinformerer om meldeplikt

På kommentarplass i Nationen tirsdag 26. februar skriver Eva Nordlund om EUs meldeplikt for tjenestesektoren. Nordlund kaller min sammenligning av meldeplikten med høring "mildt sagt forfeilet".

Feilinformasjon er det Nordlund og Nationen som står for. Det stemmer ikke at regjeringen har bedt EU om å innføre meldeplikt. Meldeplikten eksisterer allerede i dag, og er forankret i norsk lov.

Formålet med meldeplikten er å sikre at myndigheter i hele EØS skal følge gjeldende regelverk. Forutsigbarhet og like konkurransevilkår i EØS bidrar til økt verdiskaping og sikrer norske arbeidsplasser.

Derfor har regjeringen spilt inn til EU at vi ønsker forbedringer i meldeplikten slik at den fungerer etter sin hensikt. Samtidig støtter vi medlemslandene som mener Kommisjonens foreslåtte beslutningsmyndighet må skrotes.

Annonse

Meldeplikten gir anledning til å komme med innvendinger mot tjenesteregelverk, dersom det ikke er i tråd med gjeldende regelverk.

Meldeplikten gir ikke ESA myndighet til å stoppe norsk tjenesteregelverk. Derfor er det korrekt å sammenligne meldeplikten med høring. Det er den norske tjenesteloven som setter rammene for nye krav til tjenester. Det vet kommuner, departementer og andre som lager regelverk. Men gjør vi feil – eller kan vi gjøre et regelverk bedre – vil det være fornuftig å rette det opp før vi går til Stortinget.

Så er det nødvendig å presisere: Tjenesteloven gjelder ikke arbeidsretten, sosialtjenester, helsetjenester, finansielle tjenester og transporttjenester, for å nevne noen av unntakene. Regler om offentlig anskaffelser er eksplisitt unntatt. Nationen feilinformerer når de blander dette inn i denne debatten.

I EU er det enighet om at dagens meldeplikt ikke fungerer. Derfor er det nå et forslag om at meldeplikten skal gjelde utkast til tjenesteregelverk. Regjeringen mener en slik endring er fornuftig. Derfor har vi, sammen med Island og Liechtenstein, bedt EU om å få en slik ordning på plass. Forslaget som vi har uttrykt vår støtte til rokker ikke ved folkevalgte organers myndighet.

En forbedret meldeplikt vil bidra til at myndigheter i hele EØS følger det regelverket som faktisk er gjeldende. I Norge har vi svært få reguleringer av de tjenestene det her dreier seg om. Norsk næringsliv møter i langt større grad hindringer i andre land.

Regjeringen jobber for at norsk næringsliv skal få konkurrere på like vilkår som sine europeiske konkurrenter. Hvordan kan Nationen mene at det er feil?