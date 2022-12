Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Taper kraftkommunene inntekter eller må de dele på de enorme inntektene deres selskaper henter på grunn av eksplosjonen i strømpriser. Her syntes jeg dere blir uvanlig grunne i deres refleksjoner.

Det hjelper lite at mesteparten av landets kraftproduksjon er eid av fylker og kommuner når de er organisert i aksjeselskaper med formål om å tjene mest mulig. Det har vi sett siste året hvor kraftmagasinene ble tappet ned maksimalt for å tjene mest mulig på høye priser på kraftbørsen.

Det ble gamblet på mye regn for snødybden tilsa ikke denne nedtappingen. Så uforsvarlig lav var fyllingsgraden at de måtte trues til å endre atferd. Prisen blir betalt av innbyggere og næringsliv i Norge.

Dette har gjort at staten har måttet innføre priskompensasjon anslått til 70 milliarder kroner. Næringslivet sliter med høye priser som igjen gir inflasjon. Da er det helt rimelig at kraftselskapene bidrar til å dekke denne regningen. Alternativet er tilsvarende reduksjon i andre budsjettposter som helse, utdanning, samferdsel eller kommuneøkonomi.

Skal de kommunene som eier disse selskapene få en enorm vekst i utbyttene og de andre reduserte overføringer? Vil det bygge landet og være en god distriktspolitikk?

Det er mange kommuner som har eierskap til vannkraft og det er bra. De har alltid hatt gode inntekter på sine tidligere investeringer. Noe som ikke er rokket ved. Nå handler det om en enorm inntektsvekst.

Det er imidlertid veldig varierende hvor mye kommunene eier. Nationen mener skattleggingen er sentraliserende. Er kommunalt eierskap i seg selv desentraliserende?

Da må jeg minne om at kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim osv. er veldig store eiere. Er deres eierandeler i vannkraftproduksjon i distriktskommuner mindre sentraliserende enn den midlertidige skattleggingen som nå er vedtatt?

Markedstanken i kraftsektoren har synliggjort en veldig stor svakhet i vår beredskap. Dette er noe den sittende regjeringen må rydde opp i. På tide at de kommer med tiltak som sikrer nasjonal kontroll. Den råkapitalistiske og lite solidariske driften disse kommunalt eide selskapene har vist i ei vanskelig tid for landet gjør at noen må ta grep. Jeg er takknemlig for at dagens regjering har tatt det ansvaret.

Mener Nationen at det er grunnlag til å tro at regjeringen ikke vil stå ved at dette er en situasjonsbetinget skatt. Eller finner dere det riktig å være megafon for KS og kraftkommunene sin krisemaksimering. Representanter for kraftkommunene høres til forveksling like ut som de store oppdrettsselskapene. Er det de eller direktørene i kraftselskapene som snakker. Dette blir for smått for meg som kritisk journalistikk.