Nationen bommer på mål

Det er positivt at Nationen setter fokus på norsk kvinnefotball i forbindelse med VM i Frankrike.

Politisk redaktør Kato Nykvist bommer imidlertid på mål når han hevder at NFF ikke tar kvinnefotball på alvor og avslører grove faktafeil for å underbygge sine påstander.

Nykvist viser til Josimars påstander om at NFFs kommersielle direktør takket nei til en sponsoravtale med OBOS på flere titalls millioner kroner. NFF har aldri takket nei til en slik avtale. Det faller på sin egen urimelighet.

Videre hevder han at Martin Ødegaard får 20.000 kroner for reklamejobber, mens dette er gratisarbeid for de kvinnelige landslagsutøverne. Igjen skudd langt utenfor mål. Likelønnsavtalen omfatter også honorar for kommersielle oppdrag for både kvinne- og herrelandslaget. Begge lag mottar 6 millioner kroner. Det samme er for øvrig Josimars påstander om trailerlasset med fotballsko som står og venter på herrelandslaget. NFF sponser verken kvinne- eller herrelandslaget med sko. Spillerne har sine individuelle skoavtaler med de ulike produsentene.

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt kvinnefotball har vært prioritert høyt nok og fått den anerkjennelsen den fortjener. NFF skal ta all kritikk på alvor, og det gjelder også hvordan vi jobber med kvinnefotball. Ada Hegerberg har sine opplevelser og oppfatninger, andre igjen har andre opplevelser og perspektiver. Det har vi respekt for.

Det som er sikkert, er at kvinnefotball i dag, og de siste årene, har hatt høy prioritet i NFF ut ifra de økonomiske rammene vi har. I 2017 innførte NFF en historisk likelønnsavtale hvor herrelandslagsspillere og kvinnelandslagsspillere får like mye betalt for å representere landet sitt. Avtalen vakte internasjonal oppsikt, og andre nasjoner omtaler vårt arbeid for likestilling i fotballen som banebrytende.

NFF har også som det eneste forbundet i verden en kvinnelig sportsdirektør for toppfotball både på herre- og kvinnesiden. Eliteavdelingen jobber ut ifra likestilte prinsipper hvor fagfolkene jobber aktivt inn mot begge kjønn.

Kvinnelandslaget har flere samlingsdøgn enn tidligere, og det er også etablert et U23-landslag for å gi et bedre tilbud til våre lovende unge spillere. Budsjettet for A-kvinner er i år større enn for A-herrer.

Det overføres rundt 30 millioner kroner i år til kvinnefotballen (toppklubbene). Blant annet midler til nødvendige ansettelser i (sport, utvikling og marked), og det bevilges også penger til såkalte proffdager for å gjøre hverdagen enklere. For å nevne noe.

I en Europa- og verdenskontekst står vi ikke tilbake for noen – uten at det er noen hvilepute. Tvert imot. Eksempelvis har vi sammen med våre nordiske venner jobbet aktivt inn mot FIFA for å få økt bonusutbetalingen fra VM. Bonusutbetalingen i VM i 2019 vil mer enn tredoble seg fra forrige VM. Det er et stort skritt i riktig retning.

Vi er ikke i mål med dette, for forskjellen mellom kvinner og menn er fortsatt for stor i fotballen – og i mange andre idretter. Fremover skal NFF fortsette å jobbe for bedre rammebetingelser for kvinnefotballen både nasjonalt og internasjonalt. Det skal ikke stå på vilje eller holdning. For etter mange bomskudd treffer Nykvist mål når han påpeker at jenter har like stor idrettsglede, er like seriøse og like hardtarbeidende som gutta.