Nasjonale utslippskutt er også viktig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener i Nationen 02.10 at klimarapporten som er skrevet for Nei til EU er full av feil. Men i stedet for å imøtegå de faktiske argumentene fra rapporten nøyer ministeren seg med å bygge opp noen stråmenn, som at rapporten hevder at kvotesystemet ikke vil gi utslippskutt i Europa. Utover dette serverer ministeren de samme gamle påstandene om at både Norge og EU gjør mye for klimasaken.

Den delen av rapporten som Rotevatn er uenig i handler om EUs fleksibilitetsmekanismer og hvordan disse gjør at Norge kutter mindre i innenlandske klimagassutslipp enn vi ville gjort om vi i stedet satte egne mål for egne kutt i egne utslipp.

For å begynne med den kvotepliktige sektoren: Deltakelsen i EUs kvotemarked fritar oss fullstendig fra å kutte nasjonale utslipp, mot at norske forurensere klarer å frembringe utslippstillatelser når de slipper ut klimagasser. Ifølge nasjonalbudsjettet for 2020 er Norge anslått å kutte litt over 6 prosent av egne kvotepliktige utslipp i løpet av de neste ti årene.

Som følge av at vi er en del av EUs klimakvotesystem, får vi lov til å telle disse utslippsreduksjonene som en 43 prosent reduksjon (i 2030 relativt til 2005) i Paris-rammeverket.

Kvotesystemet legger isolert sett opp til at den norske klimaomstillingen blir utsatt til innspurten frem mot 2050. Med det sagt har vi selvfølgelig lov til å sette inn egne tiltak for å prøve å få fart på vår egen omstilling før den tid. Problemet er at slike nasjonale tiltak er mindre virkningsfulle når vi er en del av et system hvor det blir frigitt kvoter hver gang Norge fører klimapolitikk i kvotepliktig sektor.

Systemet skaper karbonlekkasje (utslippskutt ett sted fører til utslippsøkninger ett annet sted) i sektorer hvor dette i utgangspunktet ikke hadde vært et problem, slik som for eksempel innenriks luftfart.

I nasjonalbudsjettet for 2020 vurderer Finansdepartementet egne karbonavgifter rettet mot disse sektorene som lite effektive. Det betyr at kvotesystemet sannsynligvis gjør at vi kutter mindre i egen kvotepliktig sektor enn vi ville gjort om vi trakk oss fra kvotemarkedet.

I ikke-kvotepliktig sektor har Norge derimot forpliktet seg til en nasjonal utslippsbane, med mål om minst 40 prosent kutt innen 2030. Rotevatn skriver at det er regjeringens ønske at disse kuttene skal tas i Norge, men også her åpner EU-tilknytningen for at utslippsreduksjonene kan tas utenlands. EU- regelverket lar stater kjøpe og selge utslippstillatelser for ikke-kvotepliktig sektor (AEA-enheter) uten noen begrensning i omfang.

Dersom Polen er flink til å kutte, kan vi med andre ord kjøpe deres rest-utslippsenheter og innkassere disse til EU som om det var vi som hadde kuttet utslipp. Regjeringen skriver i Granavolden-erklæringen at dette er en mulighet de er åpne for å bruke om det anses nødvendig.

I tillegg har Norge, som ett av ni land, fått en spesialdispensasjon til å innkassere ordinære klimakvoter, fra kvotepliktig sektor, og la disse telles som om de var AEA-enheter, dersom vi bommer på målsetningen.

At Norge har gått via EU-systemet for å utforme klimamålene sine setter et spennende spørsmål på spissen: Spiller det noen rolle hvordan det står til med Norges klimagassutslipp så lenge Europas utslipp går ned? Som ihuga ja-man og «europeer» er det ikke noe sjokk at Rotevatn er mest opptatt av det europeiske regnestykket.

Jeg tror imidlertid at store deler av Norges befolkning rynker på nesen over at Norge i kjent stil skal fortsette å betale for å slippe å være med på klimadugnaden. Jeg tror det har en egenverdi at kuttene skjer nær folk.

Å se seg blind på Europas talte utslipp kan i tillegg være et dårlig utgangspunkt for å løse klimakrisen i form at man glemmer det globale regnestykket. Store deler av EUs klimapolitikk, som satsningen på økt import av biomasse til energiformål, driver opp de globale utslippene, men uten at disse utslippsøkningene telles ikke i EU sitt klimaregnskap.

Skulle man regnet med CO2-utslippene fra brenning av importert skog, ville EUs fremdrift mot 2030-målene fått seg en alvorlig smell. For å løse klimakrisen må man tenke globalt og handle nasjonalt. EU gjør begge deler vanskeligere.