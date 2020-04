Nasjonal tryggleik er inga importvare

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) la i oktober 2018 fram ei oversikt over kva me bør ha på lager i heimane våre for å vere førebudd på krisesituasjonar som naturkatastrofar eller krig. DSB sitt råd fortel oss kva vi treng for å klare oss heime i tre døgn utan straum og vatn. Utdrag frå lista er 9 liter vatn per person, mat som knekkebrød og havregryn, hermetikk, medisinar, førstehjelpspakke, ved og batteri.

Vår eigen beredskap er ein viktig del av den samla samfunnsberedskapen. Framlegga frå DSB verkar fornuftige. Dei som klarer seg sjølve avlastar hjelpeapparatet og kan også hjelpe andre.

I januar 2017 la DSB fram ei Risiko- og sårbarheitsanalyse av norsk matforsyning. Fylgjene av svikt i elektronisk kommunikasjon og straumforsyning, dyre- og plantesjukdomar, atomhending, tilbodssvikt av korn samt militær konflikt vart vurdert. DSB skriv at vurderinga gjev eit dekkande bilete av sannsynlege hendingar i eit 15–20 års perspektiv og fann ikkje hendingar med høg risiko for norsk matforsyning. Men som Landbruks- og matdepartementet skriv i si oppsummering: «En forutsetning for dette virkelighetsbildet er at vi har et fortsatt fungerende handelssystem som gjør det mulig å importere mat», pressemelding 25.01.2017.

Annonse

Høgre-politikken byggjer på føresetnaden om at same kva som skjer i verda, vil det vere eit velfungerande transport- og handelssystem som gjer at me kan importere det me treng. Derfor har det ikkje vore sett på som viktig verken å styrke vår eigen produksjon av naudsynte varer eller å ha varer som smittevernutstyr og korn på lager i Norge.

Fram til EØS-avtalen vart sett i verk 1.1.1994 hadde me eit nasjonalt styrt system for import, lagring og omsetning av legemiddel og utstyr. Over tid vart dette viktige samfunnsområdet overlate til private aktørar. Det mest effektive er at varene går rett frå fabrikk til utsal. Overalt er eit skip, eit fly, eit tog eller ein trailer på veg. Det kostar både å leige lokale, og å ha mykje varer på lager. Systemets logikk er at små lager av medisinar og utstyr er mest økonomisk både for apotekkjeder og helseføretaka.

Styresmaktene tilrår at vi som enkeltpersonar skal ha eit beredskapslager. Då er det sjølvmotseiande at DSB og Solberg-regjeringa meiner me som samfunn ikkje skal ha det. Det som er fornuftig for kvar og ein av oss, må også vere fornuftig for oss som fellesskap. Når det er fornuftig at kvart hushald har sitt eige beredskapslager, er det sjølvsagt også fornuftig at me som fellesskap har lager av livsviktige varer som mat, medisinar og smittevernutstyr.

Me treng nytenkjing og ny politikk om tryggleik og beredskap. I gode tider bør me byggje opp nasjonal produksjon av naudsynte varer, og lager av varer me ikkje kan produsere sjølve. Det er både fornuftig og solidarisk av Norge. Eigenproduksjon av varer gjer oss mindre sårbare. Me treng ikkje bruke oljerikdomen vår til å kome først i køen når det er knappheit på viktige varer internasjonalt. Gjennom ein slik politikk kan me også betre hjelpe folk i andre land i ein kritisk situasjon.

Når denne pandemien er over må alle land ta ein kunnskapsbasert og sakleg debatt om korleis vi skal trygge beredskapen i framtida både som nasjonar og som globalt fellesskap. Me kan ikkje bygge framtida vår på at viktige varer som medisinar, smittevernutstyr og mat er å få kjøpt og uansett kva kriser som oppstår.