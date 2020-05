Når ytringsfrihet blir kalt for sutring

Som om vi er småunger som klager over at vi bare fikk pinneis når vi hadde lyst på softis. Det er så fornedrende at jeg ikke har ord.

Folk i Distrikts-Norge har i årevis ropt varsku om hvordan statlig politikk slår ulikt ut mellom sentrum og periferi. Vi har stått på barrikadene, gått i tog, skrevet debattinnlegg og rast i frustrasjon på sosiale medier. Til ingen nytte: Sytestemplet har klistret seg fast så lenge at vi snart tror på det selv.

Jeg fikk en telefon fra en ivrig og talefør finnmarking her om dagen, la oss kalle ham Henrik. Han mente at vi måtte slutte å sutre og heller bli enige og stå sammen for å bli oppfattet som seriøse aktører. – Bare sånn kan vi påvirke rikspolitiske beslutninger, sa han.

Jeg var jo selvsagt helt enig med Henrik i at vi i Finnmark og andre deler av Distrikts-Norge må tilkjempe oss økt innflytelse i maktens korridorer, men det jeg stusset på var at det hørtes ut som Henrik var i ferd med å akseptere maktas retorikk om at vi sutrer, vi som bor utenfor allfarvei. Han så på seg selv og oss med maktens blikk.

Slik kan hersketeknikker lure oss til å adoptere maktas definisjon av oss, og på den måten få våre stemmer til å stilne. Det er jo som kjent det som er hersketeknikkens hensikt.

Vi må ikke bli så enige med dem som kritiserer oss at vi mister vår selvtillit og egenart.

Sutring er kanskje et av de mest nedverdigende ordene jeg vet om. Og det er ikke rart, for ordet er synonymet med å jamre, klage, ynke, syte, tute og bære seg. Som om det man blir utsatt for ikke er reelt, dumt eller direkte usant.

Da jeg var jentunge og hadde blitt ertet av de store guttene i gata, sprang jeg inn til pappa og fortalte om urettferdigheten. – Nå må du slutte å sutre og være så nærtakende. Vi kan ikke gjøre noe med det likevel.

Med det i minnet måtte jeg si til Henrik at hvis vi aksepterer at når vi fremmer våre meninger, så er det sutring. Da har vi tapt. Da har vi overlatt andre til å definere både hva vi mener, hvem vi er og verdien av det vi opplever. Da har vi gitt definisjonsmakten bort, og latt oss stemples som klagete småunger. Vi må ikke miste oss selv, sa jeg til Henrik. Han var taus en stund og jeg skjønte at jeg måtte være mer konkret.

Henrik, når folk i distriktene forteller om hva konsekvensene for innbyggerne blir hvis hurtigbåtruter sløyfes, politiet ikke er til stede, at det er legemangel eller at statlige overføring til kommunene fører til dårligere tilbud for folk, så er det ikke sutring. Det er varsler til politikere og styrende myndigheter om at de er på feil vei.

Det er vår plikt å si fra, det kalles ytringsfrihet, den viktigste stolpen i et demokrati! Hvis folk blir stille og ikke våger å si fra, det er da det er grunn til å rope varsku.

Joda, du har et poeng, sa Henrik, men jeg er opptatt av at det skal være likt for alle sånn at det blir rettferdig. Og da kan ikke vi kreve mer penger til distriktene, for det er så dyrt å bo her, og det er ikke en menneskerett å bo der man vil (som om det utsagnet kun gjelder de som bor utenfor de store byene).

Hva mener du med likt for alle, Henrik? Alle står jo ikke på samme målstrek. Hvis alle i Norge fikk samme pengesum til en reise til Bergen, ville ikke alle nå frem. For at det skulle bli rettferdig måtte de som har lengst reisevei få større reisekasse enn de som bodde nært.

Det ble stille på telefonen. – Ok, ok, ser den, sa Henrik, men hva skal vi gjøre da? Bare sitte her og se på at det drives en politikk som fører til at vi i distriktene taper nærmest på alle felt, og når vi sier fra om at forskjellene øker, så blir vi hamret ned med sytestempel og hersketeknikker.

Jeg hadde ikke noe svar, Henrik. Det eneste jeg er sikker på er at vi ikke må bli tause, at vi må fortsette å heve våre stemmer mot urett, og at vi ikke må bli så enige med dem som kritiserer oss at vi mister vår selvtillit og egenart og blir enige med dem som snakker oss ned.

Det jeg i hvert fall ikke skal gjøre er å følge min fars råd da jeg som unge kjempet mot urettferdighet på lekeplassen; La det være, vi kan ikke gjøre noe med det likevel, sa han.

– Jo, det kan vi. Vi kan ikke tillate oss å gi opp. Og vi kan ikke slutte å si fra, for ytringsfrihet er ikke sutring. Så langt derifra.