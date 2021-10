Når utsleppa er komne ut i fjorden, er det berre ei ny istid som kan fjerne dei

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er diverre mindre oppslag om dei millionar av tonn slamavfall med giftige kjemikaliar som skal sleppast ut i fjorden kvart år i ein periode på 30 til 50 år. Opa drift vil også gjere bumiljøet ringare for alle dei som bur i nærleiken.

Agnar Kvellestad med doktorgrad innan laksesjukdomar har i haust gjeve ut eit skrift på 238 sider. Der vurderer han alle dei konsekvensapportane som NM la ved søknaden sin, og det som Miljødepartementet har lagt til grunn når dei godkjende planane. Kvellestad si vurdering er på engelsk, men har eit samandrag på norsk. Alle som er interesserte kan få skriftet.

Kvellestad påpeikar motsetningar i og mellom dei ulike rapportane. Han samanliknar også utanlandsk forsking på området med innhaldet og konklusjonane i dei norske rapportane. Han peikar fleire stadar på udokumenterte påstandar , og påstandar som er direkte feil.

Det som Kvellestad her dokumenterer er at avgjersla om utsleppsløyve er politisk motivert og ikkje tek miljøomsyn. Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet rådde frå utsleppa på grunn av helsefaren for folk og dyr. Dette er jo gode prov på at instansane har funne fram til det same som Kvellestad.

Les også: Dumping av avfall fra gruvendustrien

Annonse

Ein miljøvernminister og ein aksjonær har i avisa Firda påstått at utsleppa er heilt ufarlege fordi naturleg avrenning og erosjon frå elvane i fjellet til fjorden inneheld det same slammet som kjem frå gruvene. Begge to snakkar mot betre vitande. –Gruveslammet vil innehalde tonnevis av kunstige og delvis giftige kjemikaliar kvart år , dersom vi skal tru NM.

Dei giftige tungmetalla som også fins i fjellet vert slepte ut i fjorden over ein periode på berre 30 til 50 år. Ei naturleg avrenning og erosjon vil bruke hundretusenvis til millionar av år på same jobben. Og miljøet vil tilpasse seg.

Når utsleppa etter NM sine planar er komne ut i fjorden, er det berre ei ny istid som kan fjerne dei. I Jøssingfjord i Rogaland har bedrifta Titania fylt opp fjorden med same type utslepp som NM har fått løyve til. Over tretti år etter at utsleppa slutta er fjorden framleis ein ørken. Titania fekk så løyve til utslepp i Dyngadjupet utanfor kysten ved Jøssingfjorden. Dette måtte ein slutte med fordi slammet spreidde seg over eit mykje større område enn rekna med.

Alt som er skrive over og mykje meir veit dei store utanlandske investorane og gruvefirma om. Difor har dei alle så langt trekt seg frå gruveplanane i Førdefjorden og (Repparfjorden i Finnmark). I norsk politikk er miljø berre ein talemåte utan innhald, men internasjonal storkapital set no heldigvis stadig større krav til kor miljøsikre investeringane deira er.

Satsinga i Førdefjorden er jo på to til tre milliardar berre i oppstartpengar. Det er å vone at også lokale entreprenørar byrja å sjå skrifta på veggen i denne saka. –Aksjane i NM er i alle fall verdilause. Det er verkeleg eit apropos at internasjonal storkapital skal redde dei norske fjordane.

Den nye regjeringa kan no verkeleg syne om dei tek miljøet på alvor i desse sakene. Den førre regjeringa løyvde milliardar til betring av miljøet i havet, men gav løyve til øydelegging av eigne fjordar.