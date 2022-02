Når tinglyste rettigheter blir oversett

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tinglyste dokumenter skal kunne forhindre at inntrengere kan komme på ditt ervervete område og ta seg til rette. Vi betaler høye gebyrer til staten for å få tinglyst våre rettigheter.

Beitekonflikten i Kjellerskogen i Nordreisa kommune handler om at bøndenes tinglyste rettigheter fra 1905 er satt til side og området er gradvis, mer og mer tatt i bruk som arena for hundekjøring.

Til tross for at Statskog står som eier av store deler av området, er altså bøndene bruksrettshavere og har tinglyste papirer på dette. Gjennom flere generasjoner har folk og husdyr i området fått leve i fred med sine rettigheter.

Konflikten oppstod fordi nye brukere tok seg inn i området med store hundespann.

For hver gang hundekjørerlaget ble konfrontert med dette, var svaret allemannsretten eller at de hadde fått lov av Statskog. Aldri ble dette dokumentert.

Hvordan er det mulig at slik atferd ikke blir stoppet, men får pågå i år etter år? Samtidig til fortvilelse og nedsatt livskvalitet for de som har tinglyste rettigheter på at beitedyr skal få gå i fred og folk skal kunne bruke naturen til et fredelig friluftsliv uten hyl og møkk fra hundrevis av hunder.

Det forunderlige er at både politiet og kommunens folk har visst om graving i myr med maskin uten søknad. Like fullt har ingen, særlig ikke kommunens øverste ledelse, tatt hensyn til bøndenes tinglyste rettigheter.

Statskog sa seg i 2019 villig til å avgi et annet område for hundekjøring, Tørrfossmoen. Nå manglet det bare at kommunen regulerte området, hundefolket ville fått utfolde seg i egen trasé og bøndene fikk igjen fred for beitedyrene sine.

Men til tross for at både Statsforvalteren og politiet har rådet Nordreisa kommune til å regulere for hundekjøring, har dagens kommuneledelse anbefalt et privatrettslig oppgjør om beitekonflikten. I seg selv en problemløsning mange stiller seg undrende til. Dette rettsoppgjøret pågår i disse dager og blir svært kostbart for alle parter.

Skal tinglyste beiterettigheter som handler om tradisjonell, lokal matproduksjon fortrenges av nye brukere? Skal Nordreisa kommune være uten ansvar i denne ødeleggende konflikten? Det skal prøves i Høyesterett.

Denne saken viser med all tydelighet hvor feil alt blir når lokale politikere som mangler forutsetninger, skal ivareta langsiktige mål i norsk matproduksjon. Sånn kan vi ikke møte framtida, der lokal matberedskap blir like viktig som den alltid har vært!

Rikdoms-Norges mangler kunnskaper om beitenæringas viktige betydning for matberedskapen. Kan framtidas politikere være i stand til å forvalte utmarkas rike beiteland på en bærekraftig måte slik generasjoner før oss har gjort det? Nei! Dagens realiteter viser at forvaltningen må være et nasjonalt ansvar!