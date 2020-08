Når Synnøve Finden vil ha lik pris, må de regne med å miste tilskudd

Sofie Oraug-Rygh har på vegne av Synnøve Finden kommentert mitt leserinnlegg.

Les innlegget til Oraug-Rygh:

Hun har rett i at ikke alle betaler det samme for mjølka, noe jeg også prøvde å forklare. Men innen hver produktgruppe er prisen lik til Synnøve og Tine. Prisutjamningsordninga PU gir ulike priser på de ulike produktgrupper. Mjølk som nyttes til ost får et tilskudd på 26 øre pr. liter. Tilskuddet dekkes inn gjennom avgift på mjølk som nyttes til drikke med kr 1,95 pr. liter. Satsene gjelder alle meieriselskap. Ost ville ha fått en høy pris hvis mjølka, sjølve råstoffet, ble betalt med lik pris uansett anvendelse.

Avgiften finansierer også inntransporten som Tine gjør fra de fleste mjølkebruk i landet. En best mulig pris, og en lik pris til mjølkebøndene over hele landet er Tines bidrag til å skape sysselsetning over hele Norge. Små og store mjølkebruk som skaper store ringvirkninger i sine lokalsamfunn. For de steder som blir tilgodesett med meierianlegg, gir det kjærkomne arbeidsplasser i tillegg. Slik som Synnøve Findens anlegg i Alvdal og Namsos, og Tines mange anlegg som er spredt over hele landet.

I tillegg får Synnøve et ekstra tilskudd på 27 øre pr liter innkjøpt mjølk, noe som ikke Tine får. Tilskuddet ble i sin tid innført for å forsterke konkurransen med Tine. Til sammen mottar ystemjølka til Synnøve da over 50 øre pr. liter i tilskudd som dekkes inn gjennom PU-avgifta på drikkemjølk.

Synnøve Finden ber om like vilkår for produsenter (foredling) av flytende- og faste meieriprodukter. Når de vil ha lik pris, regner jeg med at de ser at særfordelen med 27 øre i tilskudd kan bli avviklet. For konkurransepolitiske tiltak ble i sin tid innført for å få konkurranse i meierimarkedet. I en del områder har konkurrentene til Tine nå 50 prosent av markedet. Da må en si at tiltaka har virket. Det er på høy tid å evaluere disse tiltaka.

Det er lett å være enig med Frps landbrukpolitiske talsmann Ørsal Johansen, som sa følgende i 2015: «Fremskrittspartiet har aldri ment at vår oppgave er å tildele Synnøve Finden eller andre enkeltselskaper særfordeler. Og ikke et sugerør inn i tilskuddsordninger som er betalt av norske forbrukere for at de skal maksimere profitten.»

Det er viktig med konkurranse. Men konkurransen må skje på like vilkår, og på en måte som ikke svekker jordbrukets konkurranseevne mot import. Mjølk er som det meste annet billigere i utlandet, og foredles billigst der.