Når skal vi slutte å ofre naturen vår?

Klimaendringene er allerede i full gang. Endringene kommer i form av varmerekorder, naturkatastrofer og tap av arter. Hvis vi skal stanse de farligste endringene må vi redde naturen vår. Vi må begynne med et naturbudsjett.

Norge har ikke nådd ett eneste av de 20 Aichi-målene som skulle innfris innen 2020. Vi ligger på etterskudd når det gjelder hvor mye natur som skal vernes, og ikke i nærheten av der vi skal være i kampen for å ta vare på biologiske skatter. Løftene er der, men handlingene er ikke til å finne. Dette har naturen fått svi for.

Det er tunge tider for norsk naturforvaltning. I høst ble det slått på varsellamper, da Naturindeks slo fast at naturen vår er hardt presset. Det er lite overraskende når vi skrinlegger naturen for luksushytter og 10 minutter raskere motorveier.

Verden står overfor en naturmangfoldkrise. Skal vi klare å stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må restaurere, gjenbruke og forhindre utbygging i myr. I dag ligger naturens fremtid i hver enkelte kommune, og for å sikre et forbruk innenfor jordens tålegrenser må vi få på plass et naturbudsjett.

Det norsk naturforvaltningen har løpt løpsk i altfor lang tid. Hvert eneste år går natur tapt, og kun 12 prosent av Norge regnes nå som inngrepsfri natur uten utbygging og infrastruktur. Et naturbudsjett vil være uvurderlig for å sikre artsmangfold, og sørge for at man kan lettere ta hensyn til natur når det bygges.

Arealendring er den største truselen mot naturmangfold. Vi kan ikke fortsette å kaste milliarder etter klimaverstinger, og tillatte at naturen vår legges i grus. Vi må slutte å ødelegge naturen vår, og begynne å reparere den. Det er på tide å slutte å ta naturen vår for gitt. La 2021 bli naturens år.