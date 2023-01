Når skal Senterpartiet ta ansvar for strømkrisen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det gjør han ved å hevde at det er etterspørselsvekst som er årsaken til at flere bedrifter permitterer sine arbeidere. Inflasjonen og kostnadsvekst bidrar negativt for en del bedrifter, men for svært mange bedrifter er det strømprisen som er grunnen til at de sliter med økonomien.

Først vil jeg rose Lundberg, som sammen med en rekke andre Senterparti-politikere i det siste, endelig innrømmer at deres egen regjering har vært helt handlingslammet under strømkrisen.

Frp forventer at utspillene deres om strømkrisen ikke bare er tomme ord og at det følges opp med konkret handling. En god start for Sp vil være å stemme for vårt forslag om å gi Statnett i oppgave å begrense strømeksporten, sikre forsyningssikkerheten og få normaliserte strømpriser. Hvis de ikke gjør det, er utspillene dessverre kun enda et forsøk på å føre sine frustrerte velgere bak lyset.

Det er norske politikere sitt ansvar å sikre gode rammebetingelser for næringslivet, slik at de klarer å konkurrere internasjonalt og å hjelpe de gjennom politikerskapte kriser. Strømkrisen i energinasjonen Norge er absolutt politikerskapt.

Senterpartiet stemte i likhet med Frp og de andre partiene på Stortinget for å koble det norske markedet tett opp mot det europeiske ved å bygge de to siste utenlandskablene. Hovedutfordringen er at mange bedrifter, som ville ha gått med overskudd hvis det hadde vært normale strømpriser, sliter tungt.

Det hjelper ikke å skylde bare på andre forhold som Putin og den forferdelige krigen. Norske politikere har en del av skylden og må etter Frps mening rydde opp på kort sikt gjennom å innføre makspris på 50 øre og tilbakebetale alt over dette til folk og bedrifter.

Senterpartiet burde lytte til næringslivet, som i lang tid har sagt at de ekstreme strømprisene vil føre til permitteringer og nedstengning hvis det ikke settes inn tiltak som monner.

Det gjør virkelig ikke fastprisavtalene til bedriftene, som har vist seg å være enda et mageplask for denne regjeringen. I Tyskland vil bedriftene i år få en omfattende strømstøtte, fordi politikerne der ser at konsekvensene vil bli svært kostbare for hele samfunnet hvis i utgangspunktet lønnsomme bedrifter går dukken.

Da er det utrolig at regjeringen hevder at Norge, som i fjor hadde et rekordhøyt handelsoverskudd på 1.547 milliarder kroner, ikke har «råd» til det samme. Det er uakseptabelt at Tyskland som har hovedansvaret for energikrisen gjennom å ha gjort seg avhengig av russisk gass, tross tydelige advarsler, gjør mer for sin industri enn vi gjør i Norge.

Det er mange familier som har det svært krevende økonomisk og det siste folk trenger er å bli permittert eller miste jobben. Når flere senterpartister innser at regjeringens politikk ikke fungerer, er mitt håp er at det ikke bare er et spill for galleriet. Vi samarbeider mer enn gjerne med Senterpartiet og de andre partiene på Stortinget om en ny strømpolitikk som gir oss tilbake nasjonal kontroll på strømmarkedet.

Innen vi har fått kontroll på strømprisene, er Lundberg sine partifeller velkommen til å stemme for Frps forslag om makspris for strøm for både bedrifter og folk, der staten tilbakebetaler alt over 50 øre. Da hadde endelig Senterpartiet tatt ansvar for den politikerskapte strømkrisen. Frem til det skjer er det kun tomme ord.