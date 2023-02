Når skal kommuneøkonomien slutte å gå ut over barna?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I januar publiserte NRK en artikkel om barn som tar buss til og fra skolen over lengre avstander. Barna nevnt i denne artikkelen starter skoledagen lenge før resten av klassen sin - for å ta buss i over en time.

Ifølge NRK har disse ungene en større sjanse for å utvikle hofte- og ryggproblemer og sliter oftere med balansen. Dette var helt forferdelig lesning. Særlig med tanke på at den fysiske aktiviteten til barn og unge bare går en veg. Nedover

Barna som blir omtalt i denne artikkelen må også kjøre en omveg for å komme til skolen. Med effektiv kjøring kunne de vært fremme på skolen på 30 minutter, men grunnet at samme buss kjører for flere skoler og tar diverse omveger bruker de en time.

Som om det ikke var nok, er de i tillegg fremme 20 minutter før skoletid. Det vil si at kommunen stjeler 50 minutter av fritiden til disse barna hver morgen. Dette er tid som kunne blitt brukt på sårt tiltrengt søvn i viktige år med mye kroppslig utvikling. Dette kunne kommunen tilpasset uten store problemer, verken økonomisk eller i praksis.

Dette viser viktigheten med gode tjenester i hele landet. Og særlig at man tar vare på barneskolene i distriktene. Heldigvis har Senterpartiet innført et ekstratilskudd på 500.000 kroner per barneskole i kommunene, slik at kommunestyrene ikke har mye å spare på å legge ned grendeskolene.

Si at en barneskole koster 1,5 millioner å drifte per år, nå tar staten en tredjedel av kostnaden. Det gjør at det blir langt vanskeligere for kommunene å argumentere for å spare penger ved å legge ned skolene i distriktene.

I tillegg har Senterpartiet økt tilskuddene til kommunene over to statsbudsjett, slik at tjenestetilbudene kan styrkes. Skoler kan holdes åpne, og det vil ikke være forskjell på de offentlige tilbudene ut fra hvor du bor.

Ofte kan man høre at både Arbeiderpartiet og Høyre i kommunestyrer i landet rundt ønsker å legge ned grendeskoler. Argumentasjonen er enten for å spare penger eller for at kvaliteten er bedre på skolene i sentrum.

Som lærerstudenter må vi presisere at det finnes ingen forskning for at elever på mindre skoler har dårligere læringsutbytte eller opplever mobbing i større grad enn andre elever. Ofte kan man se at bak argumentasjonen ligger det en forakt for bygda basert på fordommer.

Du kan selvsagt argumentere for at foreldrene til disse barnene har bosatt seg uten tanke på reisevei til skole og barnehage. Senterpartiet er opptatt av at du skal kunne velge selv hvor du vil bo, uten å måtte tenke på slike ting.

For Senterungdommen er det viktig at alle barn i hele landet har gode oppvekstsvilkår og skoletilbud nær der de bor, som skaper levende distrikt og gode læringsmiljø.