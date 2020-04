Når orda blir større enn viljen

Slik det ser ut akkurat no, skal det eit lite under til for at alle grøntprodusentane skal lande på begge føtene når vi summerer opp til hausten.

I løpet av dei siste vekene har Senterpartiets Per Olaf Lundteigen stått på ei side og etterlyst forhandlingar mellom NHO og LO for å få opp tarifflønna til sesongarbeidarane i landbruket. På den andre sida har landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) bønnfalle bær-, frukt og grønnsaksprodusentane om å planleggje sesongen sin som vanleg og plante og så.

Midt mellom står vi produsentar. I dag burde vi kanskje ha mest lyst til å gråte – både over Lundteigens manglande forståing for lønnsnivå, lønnsdanning og lønnsevne i dei arbeidsintensive produksjonane i landbruket og av Bollestads manglande vilje til å gå med på ei ordning som verkeleg tek vekk risikoen når vi i år legg pengar og krefter i å dyrke fram avlingar vi truleg ikkje får hausta fullt ut.

Les også: Regjeringen gir kompensasjon for manglende arbeidskraft

Måndag kom altså beskjeden i e-postkassa mi: Landbruksdepartementet og Bondelaget hadde blitt samde om ei ordning for «risikoavlastning». Gjennom litt finjustering av den vanlege avlingsskadeerstatningsordninga meiner landbruksministeren at ho har komme produsentane i møte med ei ordning «som skaper trygghet», som ho seier i ei skrytemelding departementet hennar sende ut på måndag.

Men ærleg talt, Olaug; den tryggheita du lover oss, er da visseleg inga tryggheit. Tvert imot fører «risikoavlasninga» du presenterer, vidare svakheitene ved ordninga for avlingsskadeerstatning i grøntproduksjonane. Den einaste forskjellen er at taket for erstatning er heva til 2 millionar kroner. Det er det lita hjelp i når svært mange av oss likevel ikkje greier å hoppe så høgt at vi når opp til den nedre delen av ordninga eingong.

Avlingsskadeerstatningsordninga skal vere ei trygd for bøndene, og ho skal sikre oss i uår da vêr og klima gjer at avlingane blir kraftig reduserte eller uråd å hauste. Terskelen for å få erstatning er høg, med ein eigendel på 30 prosent. Det seier seg sjølv at svikten skal vere stor dersom vi skal få erstatning for avlingar som gjerne kan svinge mykje meir enn 30 prosent frå det eine året til det neste.

På toppen er dei ulike vekstane grupperte på ein måte som også gjer at produsentar som driv med variert produksjon innanfor dei same vekstgruppene, knapt kan få erstatning dersom avlinga for éin vekst sviktar, men ikkje for dei andre.

Annonse

Overfor anna næringsliv har regjeringa innført rause ordningar – ja, så rause at verken regjeringa eller stortingsfleirtalet har vore villig til å seie nei til utbytte frå selskap som er kvalifisert for støtte. Overreagerer vi dersom vi føler oss sette til sides?

Les også: Slik skal produksjonen hos grøntprodusentene sikres

Og på toppen av dette skal vi altså ha ein markeringskåt Per Olaf Lundteigen som i år – av alle år – skal etterlyse lønsforhandlingar mellom LO og NHO for sesongarbeidarane – fordi han no ser «svakheten selv ved en allmenngjort tariffavtale. Den er så dårlig at jordbruket står i beit for arbeidskraft til å produsere mat her i landet». Og årsaka til at jordbruket er blitt så avhengig av utanlandsk arbeidskraft, er at «inntektsnivået i jordbruket jo ligger på et sosialt dumping-nivå», sa han til abcnyheter.no for tre veker sidan.

Eg kan forsikre Lundteigen om at svært mange av oss hentar ut ei lågare timebetaling frå landbruket enn den vi tilbyr arbeidarane våre.

Lundteigen etterlyser meir pengar over statsbudsjettet og reforhandla prisar, og hoppar slik galant over at det er marknaden aleine som bestemmer prisane for mange av dei vekstane vi dyrkar. Og i den marknaden har vi ein kynisk daglegvarebransje som heller dumpar prisar og køyrer priskampanjar enn å utnytte betalingsviljen når suget er størst.

Les også: Britiske bønder flyr inn rumenske landbruksarbeidere

Og eg kan forsikre Lundteigen om at svært mange av oss hentar ut ei lågare timebetaling frå landbruket enn den vi tilbyr arbeidarane våre (som for gode, erfarne jordbærplukkarar dessutan kan vere mykje høgare enn dei 123 kronene han viser til).

Men vi legg oss altså ikkje ned og græt. Ikkje enno. Vi er jo trass i alt vande med å stå opp tidleg om morran og leggje oss seint på kvelden etter lange arbeidsdagar, og det skal grenselaust mykje motgang til før vi sluttar å gå ut på markene. Men for oss – som for mange andre i desse underlege tidene, naturlegvis – røyner det på. Det blir dessverre ikkje lettare når dei vi trudde vi hadde med oss, brått motarbeider oss.