Når mauren skal la humla suse

Da Bent Høie sa at vi burde feriere i Norge, glemte han å understreke det en helseminister burde passe på: Det er en helt akseptabel form for ferie å IKKE GJØRE NOE. At du kan feriere uten å MÅTTE oppleve noe hele tiden.

Og den gamle filosofen René Descartes sa IKKE at «jeg er på Facebook, altså lever jeg». Han sa «jeg tenker, altså lever jeg». Og det er noe ganske annet.

Jeg nevner dette som mental beredskap for lesere som nå stålsetter seg for det unngåelige spørsmålet: Hva har du gjort i ferien?

Det er kommet noe maurflittig over oss når vi ferierer, og dessuten gir det moderne nettet og Facebook nye muligheter til den gammeldagse, «typisk norske» puritanismen og skikkeligheten. Også i ferien skal vi helst gjøre NOE ORDENTLIG, og nå har vi virkelig fått sjansen til å vise det fram.

Kanskje er vår maurflittige feriering og opphausing av NOE ANNET også et forsøk på å glemme verdens påtrengende elendighet. Den som ikke lar seg bortforklare med sitatet fra den britiske pressemannen Gilbert Keith Chesterton (kjent også som forfatteren som skapte detektiven Fader Brown): «Det er ikke verden som har blitt så mye verre, men nyhetsdekningen som er blitt så mye bedre.»

«Barnåler – ikke blomster – er maurens gebet. Så hva kan vi lære av den?»

Dekningen er jo ikke blitt bedre – bare mye mer voluminøs. Og du kan ikke bortforklare Donald Trump. Ei heller Nav-saken. Ei heller hvem de – når det skrives – vil ansette som leder for oljefondet. Fasiten er påtrengende: Noen breier seg - og det er de feil folka. Da må folk flest kanskje kompensere med å feriere som flittige maur, ivrig opptatt med å avbilde hver barnål vi kommer over.

Gå til mauren for å bli vis, står det i Bibelen. Men det kan umulig være meningen å løfte fram mauren som autoritet på livets gleder og lyse sider. Maurens bibelske fullmakter ligger under avdelingen for snusfornuft, og det som min gamle bibeloversettelse het «i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». Hvilket lar seg fortolke videre til «i ditt ansikts sved skal du nyte din ferie».

Men vi bør heller trekke fram andre uttrykk nå, når insektene er populære som aldri før, og det skrives bøker om menneskenes avhengighet av bier og andre småkryp. «Å la humla suse», for eksempel. DER ligger en visdom vi kan trenge i ferien. Ellers i livet også.

Men det er jo ikke humlas sus vi oftest snakker om. Nei, vi fremhever humlas egenskaper som maur; det flittige, lille dyret som pollinerer blomster for oss. Og så er det selvsagt historien som er brukt i utallige pep talks av MOTIVATORER: Den om at humla, ifølge vitenskapens utregninger, ikke kan fly, fordi vingene er for korte og kroppen for tung.

Men, sier historien; Humla vet ikke om dette, så den flyr likevel! Akkurat som vi i vår bedrift får til ting mot alle odds – ikke sant dere! Så hurra for humla og «de sa de ikke kunne klarer det, så vi gjorde det!». Eller i dagens versjon: De sa vi ikke kunne klare å feriere bare i Norge, så vi gjorde det!

Bildet vi tegner av insektene sier mest om oss sjøl, og da kommer vi ikke utenom eventyret om mauren og gresshoppa. Det om mauren som jobbet hardt og samlet mat til vinteren, mens gresshoppa bare spilte og sang dagen lang. Da vinteren kom, sultet gresshoppa og ba mauren om litt mat.

Svaret var nei – og jeg for min del glemmer aldri maurens sluttreplikk, slik jeg som guttunge fikk den fortalt på bestemorsfanget: «Når du bare har spilt deg gjennom sommeren, får du jammen danse deg gjennom vinteren!» Moral: Da kunne gresshoppa ha det så godt…!

En guffen, egoistisk moral, vil vi si i dag. En moral som skiller mellom verdige og uverdige trengende. En moral for brutal til bruk i eventyr for dagens barn. En moral forbeholdt politikken.

Uansett kan ikke vårt forhold til mauren og det maurflittige beskrives skikkelig uten å ty til han som kanskje har filosofert mest over temaet; Skribenten og forfatteren Nils Kjær, som levde rundt forrige århundreskifte – og som beskrev «myrens liv» på et veeeldig konservativt riksmål.

Mest kjent er historien fra hans essay «Brekkestøbreve»; om da Kjær en sommerdag kommer slentrende bortover øyas eneste kjerreveg og blir vár noe som ligner et bittelite, svart nøste som triller mot terrenget. Det viser seg å være en død tordivel, som en flokk flittige maur er i ferd med å buksere tvers over veien og hjemover mot tuen.

Fylt av oppfordringen i Salomos ordspråk, setter Kjær seg ned for å studere fenomenet. Som ikke minst er spennende fordi maurene åpenbart har klart å forsere det ene kjerresporet, og nå jobber seg iherdig henimot det andre.

Så følger et stille drama: Mens Nils Kjær sitter på en stein og ser maurene nærme seg kanten på det som for dem er en dyp kløft, dukker øyas eneste hest og vogn opp borte i svingen. Maurene jobber energisk og ivrig på sitt prosjekt. Vognen ruller fram i sitt gamle spor. Vil maurene drives i ulykken av sin egen iherdighet? Eller vil de reddes av sitt berømte instinkt – denne mystiske visdommen de har å lære oss?

«Endelig vælter de sig med det dyrebare kadaver i triumf ned i hjulsporet. Det var i sidste øieblikk. De kom saavidt tidsnok til at blive knust.»

Nils Kjær - selv en ivrig tilhenger av å la humla suse – er påpasselig med ikke å triumfere, eller trekke generell moral av hendelsen. Han kan likevel ikke dy seg for å konstatere at en liten pliktforsømmelse fra en av de små sliterne kunne ha reddet dem.

Kanskje – kan vi for vår del legge til – kanskje hadde det vært greit dersom en av de maurflittige hadde stanset litt opp, tatt en liten pause, (noen ganger kalt ferie), sett seg rundt, løftet blikket, og skaffet seg oversikt over situasjonen. Det kunne vært vel anvendt tid.