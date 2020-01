Når man kaster terning over Kommune-Norge

Hun sier også: «Men vi må forsøke å ta avgjørelser som folk forstår. Det er ofte vanskelig. Folk oppfatter kanskje at ting fungerer, men vet egentlig ikke at det ikke er tilfellet.»

Der jeg bor, i området nord for Lysefjorden, blir vi fra nyttår grensejustert inn i Strand kommune. Vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet la stor vekt på 10 stemmer overvekt i en folkeavstemning, og beredskap på stien opp til Preikestolen. Det er også uttalt av statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Sandnesposten 12. desember 2018, at trafikkgrunnlaget for ferje over Høgsfjorden har vært medvirkende årsak til justeringen.

Forsand, som nordsiden av Lysefjorden egentlig hører til, skal som planlagt slås sammen med Sandnes. Sandnes og Forsand kommunestyre anbefalte at grensejusteringen ikke ble vedtatt, det samme anbefalte Fylkesmannen i Rogaland. Det var kun Strand kommune som ønsket denne justeringen.

Mot 3 av 4 lokale anbefalinger, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. desember 2018 denne grensejusteringen.

Dette medfører at barna som bor her nå, får en mer utrygg hverdag. Strand har lovet at de som har påbegynt skolegang skal få gjennomføre den. Dette har allerede rådmannen i Strand begynt å sette spørsmålstegn ved, ettersom det vil koste en allerede stram kommunekasse dyrt å kjøpe skoleplasser til elevene. Dersom barna må skifte skole, vil reiseveien bli dobbelt så lang. Barnehagebarn vil også få dobbelt så lang reisevei.

De fleste familier kjenner allerede på tidsklemma, og den vil ikke bli mindre dersom barna må skifte skole. De som ikke har begynt på Forsand Skule innen høsten 2019 vil uansett bli nødt for å dra til ny skole, noe som medfører at i noen familier blir noen barn sendt til Forsand på skole, og noen barn til Jørpeland, og jeg misunner ikke disse familiene å få hverdagen til å gå opp.

Uansett om de aldri må skifte skole, så vil slike utspill som kom fra rådmannen i Strand være en byrde for både barn og foreldre, som hele tiden må gå og kjenne på en usikkerhet.

Kommunale avgifter vil bli nær dobbelt så høye for befolkningen etter justeringen, enn de ville blitt dersom vi hadde fulgt Forsand inn i Sandnes. I tillegg får vi eiendomsskatt som vi ikke ville fått ellers.

Ettersom innbyggerne i Forsand vil beholde så å si hele tjenestetilbudet på samme sted som før sammenslåingen, vil det også bli dobbelt så lang reisevei for oss i dette området, som nå må reise til den kommunen vi er justert inn i.

Når man til slutt føyer til at etter denne justeringen, må folk i Forsand kjøre gjennom en annen kommune for å komme til eget kommunesenter, da kan man undres både vel og lenge på hva denne justeringen skulle være godt for.

Det ender opp med at Sandnes taper penger på å miste oss, Strand taper penger på å få oss, og vi som bor her taper penger på denne justeringen, kort sagt bare tap.

Til sammenligning ble grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal ikke vedtatt, en grensejustering som minner mye om den vi har opplevd. Det ble fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lagt vekt på blant annet lenger reisevei for innbyggerne, og betydelig svekkelse for Rennebu. Forsand vil oppleve svekkelse, på en allerede liten skole, dersom elevene herfra blir sendt over til Strand.

Når da Mæland sier at det må tas avgjørelser folk forstår, så lurer jeg på om hun kunne forklare meg hvorfor denne justeringen ble vedtatt, som ikke er fornuftig i det hele tatt, for oss som bor her.

Nytt år og nye muligheter er det noe som heter, for oss blir det nytt år, større utfordringer og høyere utgifter.