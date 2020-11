Når grunneieren er imot vindkraft

Grunneiere som ikke underskriver blir gjerne fortalt at dersom de ikke skriver under blir utmarken deres ekspropriert og de får mindre betalt enn de som sier ja. Disse grunneierne blir i mange tilfeller ikke innkalt til grunneiermøter, og blir i tillegg marginalisert og usynliggjort.

Oreigningslova bestemmer myndighetenes rett til ekspropriasjon, og omfatter i særlig grad offentlig velferd og offentlig infrastruktur. Forutsetningen for ekspropriasjon er: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast utan det må reknast med at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade.»

Det er høyst tvilsomt om vindkraftverk «tvillaust» er til meir gagn enn skade for samfunnet. Det er også overveiende sannsynlig at inntektene fra vindkraftanlegg kan havne utenlands og for eksempel i det som omtales som skatteparadiser. Det er dermed ikke er sannsynliggjort at fordelene ved ekspropriasjon er større enn ulempene, og vilkåret for ekspropriasjon er derfor neppe til stede.

Ved tildelt konsesjon får utbygger rett til å ekspropriere en bruksrett i utmarken til negative grunneiere. Dette er en rett som bør prøves for en domstol. I sameigelova paragraf 4 fremgår nemlig følgende: «Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til. Vedtaket må ikkje stride mot lova her eller gå ut på urimeleg kostnad eller på å gjera tingen om til noko anna.»

Et vindkraftverk representerer en så stor endring av utmarken at, dersom fellesutmarken er regulert i henhold til sameieloven, kan neppe flertallet i sameiet pålegge negative grunneiere at utmarken skal benyttes til vindkraft.

Hvem er ansvarlig for opprydding dersom et vindkraftverk blir nedlagt eller går konkurs?

I en standard vindkraftkonsesjon kreves det ikke at utbygger stiller garanti for opprydding og tilbakeføring av området før det 12. driftsåret. Etter forurensningsloven kan kommunen pålegge tiltakshaver å rydde opp i terrenget ved nedleggelse eller konkurs.

Dersom et vindkraftanlegg går konkurs innen utgangen av det 12. driftsåret og tiltakshaver ikke har stilt garanti, vil den enkelte grunneier bli medansvarlig for fjerningskostandene som kan beløpe seg til flere millioner kroner per turbin.

I praksis pålegger NVE og OED grunneierne den økonomiske risikoen for fjerningskostnadene i tilfelle vindkraftverk blir nedlagt eller går konkurs før 12. driftsår. Vi mener det ikke er hjemmel til dette, og at grunneierne er i sin fulle rett til å si nei til vindkraftverk i sin utmark uten å bli møtt med trussel om ekspropriasjon.