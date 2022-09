Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med sorg såg eg frå første dag avstanden som i seinare år har fått utvikle seg mellom sentrum og distrikt i Norge.

No er gapet der og glefser igjen!

Ein kveld sist veke fekk eg med meg fjernsynsreportasjar under helseministerens besøk i Kristiansund.

Norsk rikskringkasting fortener – med visse unntak – ros for den omtale som bunadsgeriljaen har fått.

Det skulle forresten berre mangle med den sympati og styrke kvinnenes engasjement har fått. Det var ikkje minst avstanden mellom sentrum og "periferi" som rydda veg for noverande Ap-Sp regjerings verdigrunnlag.

No er eg redd vi er attende der vi var: Kvinner som skal føde lengst ute i "havlandet" Nordmøre opplever motvilje sjølv om Stortinget har vedteke at fødselsklinikkar er ei teneste som ikkje skal vere for lagt unna.

– Da de stengte ned lå det ingen utlysninger ute, hverken internt eller eksternt, skriv grunnleggjaren i Bunadsgeriljaen Anja Solvik.

Siste stortingsval og Hurdalsærklæringa stadfesta optimistisk at by og land skal gå hand i hand.

No tenker eg: Gapet er attende og makta glefser. Det verkar som helseministeren mangla nødvendig "finkjensle" for rettferdig harme i og utanfor sjukehuset i Kristiansund.

Og har verkeleg statsråden ryggdekning for å la "stillingsmarknaden" trumfe Stortingets vedtak.