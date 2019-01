Når forestillingsevnen svikter

Thor Krefting Nissen forsøker å fremstille et EU som legger seg på kne i forhandlinger med andre land, mens virkeligheten viser et helt annet bilde.

I et leserinnlegg i Nationen forsøkte jeg å forklare at EØS-avtalen har gitt Norge økt velstand, og at det derfor er totalt urimelig å ville reforhandle avtalen. Nissen sier at jeg ikke har belegg for å hevde dette, men mine påstander kommer ikke fra løse luften.

NHO og LO vedgår at EØS-avtalen er nødvendig for å sikre norsk næringsliv tilgang til det europeiske markedet. Europautredningen bekrefter at EØS-avtalen med tiden har bidratt til positiv utvikling i norsk økonomi. Utredninger fra Brexit-prosessen fastslår at jo løsere tilknytningsform Storbritannia får til EU, desto mer vil økonomien deres lide. Det er naturlig å tenke at det samme er tilfellet for Norge dersom vi skulle sitte i samme båt.

Annonse

Nissen får det til å fremstå som om at EU ikke vil kunne klare seg uten Norge, og at vi derfor kan lene oss tilbake i godstolen og levere en lang liste med krav til EU, ved en eventuell reforhandling av EØS-avtalen. Her svikter forestillingsevnen. EU vil tape en fraksjon av det Norge vil, dersom vi vender ryggen til EU. I en slik situasjon er det tydelig hvem som har de beste kortene på hånd: Vi mister et marked på 500 millioner mennesker, mens EUs medlemsland mister et marked på 5 millioner mennesker.

I tillegg glemmer Nissen å trekke inn prisen EU må betale, dersom unionen tillater at Norge får særbehandling. Det er ingen tvil om at slik forskjellsbehandling vil utløse sosial uro og ustabilitet i andre EU-land, som på sikt kan sette hele EU-samarbeidet i fare. Ved å gi Norge bedre betingelser enn de øvrige medlemslandene i EU, risikerer EU å måtte betale en langt høyere pris enn om Norge vender EU ryggen. Det er en grunn til at EU ikke tillater UK såkalt «cherry picking». Å håpe på en bedre avtale med EU for Norges del, er som å tro på julenissen (kanskje et artig ordspill på navnet til debattanten).

Norge vil ikke kunne erstatte EØS-avtalen i håp om å oppnå en bedre. I en stadig mer proteksjonistisk verden er det farlig å tenke slik Nissen gjør. Norge trenger forutsigbarhet, og ikke bare i forhold til handel, men også i forhold til hvem våre allierte er og hvem vi skal samarbeide med for å løse vår tids utfordringer. Å skrote EØS-avtalen vil sette et godt, trygt og forutsigbart samarbeid med EU i fare.