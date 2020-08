Når den politiske anstendigheita fallerer

«Du kan aldri undervurdere en velger nok.» Det finst ein anekdote som fortel at den gamle SF-kjempa Finn Gustavsen i lukka lag skal ha uttrykt desse nedlatande orda om dei norske veljarane – langt unna dei spisse øyra til journalistar med kvasse pennar og dei fintfølande mikrofonane i NRKs politiske redaksjon.

Eg har aldri fått stadfesta om anekdoten er sann, men han dukka opp i hovudet mitt her i sommar igjen, da vi nok ein gong kom inn på det som er blitt gjennomgangstemaet rundt matbordet mellom onnene her på garden: Donald Trump og amerikansk politikk.

Dei siste dagane har eg forstått at vi her i Noreg ikkje har så mykje greie på amerikansk politikk. Ola Borten Moe, som etter kvart må ha blitt noko av ein senterpartioutsider, har nyleg fortalt oss i ein kronikk at vi har vrangførestellingar om både Donald Trump og amerikansk politikk. Kronikken er raust delt og spreidd, og både vi nordmenn flest og norske media får attestar med nokså reine ord: «USA er det beste eksempelet på at vi overhodet ikke skjønner hva som skjer, og hvorfor.»

Slik sett kan vi vel med god grunn mistenke Ola Borten Moe for å leve i den same villfaringa som den anekdotiske Finn Gustavsen: «Du kan aldri undervurdere ein norsk avislesar nok.»

Kvifor i all verda blir USA og Donald Trump så interessant at han blir gjennomgangstema rundt matbordet på ein gard på Nord-Vestlandet? Dagleg har vi leita fram videoar frå pressekonferansar og intervju; vi har lese og diskutert artiklar i amerikanske media (og ikkje berre dei «falske»); vi har hatt høgtlesing frå den endelause straumen av twitter-meldingar fulle av invektiv og nedrakking av andre politikarar og jamvel eigne tidlegare medarbeidarar. Vi har aldri slutta å undre oss over at USA kan velje ein president så fullstendig på sida av all normal politisk oppførsel at det er umogleg å førestelle seg at ein forfattar ville ha greidd å dikte opp ein tilsvarande figur.

Annonse

Med sorg og fortviling må vi godta at vi aldri får vere med på å bestemme kven som skal vere president i USA, sjølv om valet der også verkar så sterkt inn på samfunnet vårt her heime.

I vår dreiv eg det så langt at eg begynte å sjå på dei daglege pressekonferansane hans ved dei norske midtnattstidene for å sjå og høyre kva han hadde å seie, utan at det var filtrert gjennom ein dagbladjournalist eller VG-kommentator. Og meir og meir forundra blei eg over at det som har vore ein av dei mektigaste statane på jorda, kunne vere styrt av ein openbert forvirra, tidvis fullstendig kunnskapslaus og svært ofte ansvarslaus politikar. Det hjelper lite på forståinga av den amerikanske presidenten at det finst nordmenn, jamvel med brei politisk erfaring, som har lide det totale intellektuelle samanbrotet og forsvarer denne mannen og politikken hans – somme mindre heilhjarta enn andre, rett nok.

Ingen av oss her på garden fryktar usemjer rundt matbordet. Meiningsbryting om samfunnsspørsmål og politikk er ein god ting. Men kvar gong den amerikanske presidenten kjem inn i samtalen, blir vi unisone til det kjedelege. Trump representerer ein politikartype vi ikkje under noko omstende ønskjer i Noreg, verken i regjeringskontora, på Stortinget eller i dei mange kommunestyra rundt om i landet; vi greier oss utan løgnene, splittinga, den foraktfulle omtalen av andre politikarar, den grenselause sjølvdyrkinga, den manglande sjølvinnsikta, dei trassige trugsmåla mot demokratiske institusjonar, det totale fråveret av forståing for maktfordelingsprinsippet, som er heilt grunnleggjande for moderne demokrati.

Og vi ønskjer oss politikarar som evnar å regjere på vegner av dei som har valt dei, men også med respekt for dei som ikkje valde dei – respekten for mindretalet er også ein grunnleggjande del av demokratiet. Når den politiske anstendigheita fallerer, fell også botnen ut av demokratiet.

Alt dette har vi kunna slå fast medan jordbæra har modnast og er hausta i åkrane, potetgraset har vakse over jorda og potetene vonleg under, mylderet av vekstar har grodd frodig i grønsakshagen og tomatane har raudna i drivhuset.

Og med sorg og fortviling må vi godta at vi aldri får vere med på å bestemme kven som skal vere president i USA, sjølv om valet der også verkar så sterkt inn på samfunnet vårt her heime. Den sitjande amerikanske presidenten driv tydeleg nok politikk og retorikk etter tesen til den anekdotiske Finn Gustavsen. Men det kan bli eit sjølvskot; det kan jo tenkjast at han rett og slett har undervurdert dei amerikanske veljarane.