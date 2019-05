Et synlig politi som oppsøker lovbrytere er med på å gi en advarsel om at vi følger med på hva som skjer – før det skjer.

Når politiet velger å bruke telefon for å gi beskjed om besøksforbud, brudd på besøksforbud og at gjerningsmannen har våpen, da kunne nærpolitireformen like godt vært administrert fra Oslo.

Politiet har hevdet at de ikke hadde noen indikasjoner på at drapsmannen i Mehamn hadde våpen, men dette må bero på en misforståelse. De fikk beskjed om våpenmistanken av både offer og hans kjæreste. At de da ikke grep inn på forsvarlig vis, er rett og slett en skandale.

Det kan ikke være sånn at man skal ringe potensielle lovbryterne når det er fare for alvorlig kriminalitet. Spesielt alvorlig er dette i den konkrete saken siden besøksforbudet ble brutt, noe politiet fikk melding om.

Vi har et politikontor i Mehamn, men uten vanlig politibemanning. Alle politifolkene er stasjonert i Kjøllefjord, over tre mil og en fjellovergang unna. Mangelen på synlig politi gjør at respekten for politiet blir borte. Det er helt uakseptabelt at man plasserer politiet så langt unna at alle har dratt hjem når politiet ankommer, hvis de kommer i hele tatt.

Her i Gamvik kommune er det allment kjent at politiet ikke rykker ut når noe ulovlig skjer. Vi har tilfeller der folk har måtte ringe ”bygdas sterke mann”. Vi er i ferd med å få lovløse tilstander, slik det er i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Derfor føler enkelte at man må ta saken i egen hand for igjen å bli trygge. Slik bør vi heller ikke ha det.

Vi opplever vold hvor politiet ikke kommer og som senere blir henlagt fordi man ikke har fått tak i gjerningsmennene. Dette har også skjedd der man visste hvem de var.

Vi opplever at narkotika brukes åpenlyst.

Vi opplever at politiet ikke rykker ut ved mistanke om kjøring i rus.

Vi opplever at det nesten hver helg er biler som har kjørt utenfor veien, sannsynligvis i alkohol-/rus påvirket tilstand.

Og nå har vi også opplevd drap!

Det er noe fundamentalt galt i et land der politikere lager reformer som setter folk fare. Vi har fått et lovløst samfunn der folk er utrygge og redde. Det verken kan eller skal vi akseptere i verdens rikeste land.