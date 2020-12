Næringslivet fortjener en engasjert stat

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk, der staten stiller opp, engasjerer seg og sikrer stabile rammevilkår for næringslivet.

Norge er et land med store muligheter og utfordringer i næringspolitikken. Mulighetene ligger i vår kompetanse, våre naturressurser og en velferdsstat som gir trygghet til å satse på egne ideer.

Utfordringene handler om at for mange faller utenfor arbeidslivet, og at inntektene fra våre viktigste eksportvarer olje og gass faller raskt. Det haster med å skape nye arbeidsplasser, næringsmuligheter og eksportmotorer over hele landet.

Arbeiderpartiet mener vi må føre en aktiv næringspolitikk som griper mulighetene i felleskap.

Mineralnæringen, treforedlingsindustrien, landbruket og verftene har alle kompetansen vi trenger i den grønne økonomien. Høyresiden har dessverre ikke klart å lage verktøy eller initiativer som i tilstrekkelig grad utnytter denne kompetansen. Det har ført til syv tapte år i næringspolitikken.

Reiten oppfordrer Arbeiderpartiet til å ikke tukle med EØS-avtalen og å anerkjenne skatt på arbeidende kapital som et problem. At vi vil stå opp for EØS-avtalen er slått helt tydelig fast i vårt utkast til partiprogram.

Formueskatten bruker regjeringen mye tid på å snakke høyt om, til tross for at de bruker liten tid på å faktisk få endret den. For Arbeiderpartiet er det avgjørende å ha skatter som sørger for at forskjellene mellom folk er små. Det er liten tvil om at formueskatten bidrar til det, en skatt som for øvrig de fleste eiere av små og mellomstore bedrifter ikke betaler.

Dette evigvarende temaet som KrF åpenbart prioriterer lavt i regjeringsforhandlingene, overskygger imidlertid en langt viktigere debatt. Hvorfor bidrar ikke regjeringens politikk til å utløse det potensialet som finnes ute i distriktene? Jeg skulle ønske at vi nå snart kunne begynne diskusjonen om hvilke verktøy næringslivet trenger totalt sett for å skape ny verdiskaping og få flere i arbeid.

Er det noe næringslivet i distriktene virkelig kan miste nattesøvnen av, må det være regjeringens fravær av engasjement i denne diskusjonen om helt sentrale rammebetingelser.

Under hele Erna Solbergs regjeringstid har jeg møtt bedrifter som etterlyser forenkling og tilgjengeliggjøring av det offentlige apparatet som skal støtte vekst og utvikling.

Manglende tilgang på kapital forsetter å være en av hovedårsakene til at vi i for liten grad klarer å skape nye eksportmotorer. Vi klarer ikke å utløse det fantastiske potensialet som ligger i den norskeide skogen. Likevel gjør regjeringen sammen med Frp helt andre prioriteringer når de lager statsbudsjett.

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett inneholder heldigvis helt konkrete satsinger på disse områdene, som Reiten naturligvis er hjertelig velkommen til å støtte i Stortinget.