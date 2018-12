Næringsfiendtlig lukking av fiskeoppdrettsanlegg?

Krav om lukka anlegg for å begrense forsøpling og giftspredning fra oppdrettsanlegg har blitt vedtatt av kommunestyret i Tromsø nylig. Vedtaket er sterkt støtta av representanter fra Naturvernforbundet i Nord-Norge i et innlegg Nationen den 3.12.18. Kravet får og støtte fra Prof. Emiritus Ragnar Nilsen den 5.12.18. Næringen mener imidlertid at kravet er næringsfiendtlig og det kan hende de har et poeng.

Muligheten for fiskeoppdrett i lukka anlegg påvirker både økonomi og lokaliseringsvalg for oppdrettsnæringen. Det stiller spørsmål om hvorfor næringen i utgangspunktet er lokalisert til Norge og til Nord-Norge. Tilgang på reint vatn, store resipienter for fiskeslam, stabile politiske forhold og gode rammevilkår, infrastruktur, kvalifisert arbeidskraft og et oppegående veterinærvesen og mattilsyn er faktorer som tilsier lokalisering i Norge.

Men oppdrettsnæringen har over åra endra seg fra bruk av lokalt fiskeavfall i starten til en internasjonal næring som benytter fiskefôr produsert med ingredienser som i hovedsak kommer fra landbruk og dels fiskeri i oversjøiske land. Mye av virksomheten er organisert i større konsern og de viktigste markedene befinner seg nokså langt fra produksjonsstedet. Eksempelvis Marine Harvest driver oppdrett av laks i Chile, Skotland og Kanada i tillegg til Norge. Til dette nyttes fôringredienser som produseres i land som Brasil, Peru, USA, Kanada m.v.

Markedene for laksen befinner seg i bl.a. Europa, USA, Sør-Øst Asia, Japan og Russland. Lokalisering av selve oppdrettet må vurderes utfra et mål om å gjøre virksomheten ressurseffektiv, rimelig og mest mulig konkurransedyktig i et verdikjedeperspektiv. Dette vil og sikre mer miljøvennlig produksjon ved å minimere kostnader til transport.

Det europeiske markedet er viktig for norsk produksjon av laks på grunn av sin nærhet. Her er imidlertid Skotland og Irland alternativer, som ligger enda nærmere, i dagens situasjon spesielt Irland som må antas å forbli innafor EU etter Brexit. Lokalisering i Irland vil redusere transporten av fôr og sluttprodukter og de miljømessige ulempene som langtransport medfører. Kan man spare 10 øre på å transportere et kg fôr eller laks så vil det utgjøre mye penger med de mengder som årlig omsettes. Det kan motvirke økningen i kostnader som lukka anlegg nok vil medføre begge steder. Skattemessig er lokalisering i Irland neppe heller noen ulempe, men det er en annen sak.

Annonse

Videre er ikke problemet med forurensing nødvendigvis løst om slammet samles opp i lukka anlegg, det må resirkuleres for eks. til landbruksarealer på samme måte som kloakkslam som bønder kan få spredd gratis på jordet eller nyttes til industriell produksjon (eksempelvis som fôr til innsekter). Industrielle anvendelsesområder ligger imidlertid noe fram i tid og en risiko med krav om lukka anlegg er at man flytter problemet opp på land og synliggjør det, men uten å løse det.

Bøndene står ikke akkurat i kø for å få spredt kloakkslam på jordet – hensyn til innhold av tungmetaller og giftstoffer påvirker dette, og slam fra fiskeoppdrett blir neppe særlig forskjellig. Men skal man benytte slam som gjødsel til grasproduksjon så er antagelig også mulighetene større i Irland det er jo som kjent et viktig gras- og beiteland. Antagelig er det en fordel med mye nedbør slik at salt kan vaskes ut, men det er ikke mangelvare hverken i Norge eller Irland.

En grunn til at oppdrettsnæringen får lov til å holde på som den gjør her i landet er at den skaffer økonomisk aktivitet.

En fordel med lukka anlegg er at man har kontroll på kvaliteten for vannet både inn i og ut fra anlegget. Det kan gjelde lus, og skulle det være noen problemer med vannkvaliteten i et lukka anlegg så kan man endre det. Dette er noe man ikke kan gjøre i et tradisjonelt anlegg med gjennomstrømming. Men fordelen har man med seg om anlegget bygges i Irland.

En grunn til at oppdrettsnæringen får lov til å holde på som den gjør her i landet er at de skaffer økonomisk aktivitet i form av både arbeidsplasser og inntekt. Når det nå kommer krav om lukka anlegg – som jeg absolutt har inntrykk av at næringen vurderer seriøst – så vil det endre noe på fordelene med lokalisering i Norge.

Hva aktørene vil lande på når det skal tas investeringsbeslutninger vil nok variere men for de som har alternativer vil lokalisering nærmere markedene for fôrråstoff og fisk aktualiseres.