«Ja visst gjør det vondt når knopper brister. Hvorfor skulle ellers våren nøle?» skrev Karin Boye. Men våren nøler ikke. Den er her nå. Blåveisen står i full blomst i sør.

Små grønne blader titter frem og maler bakken fra brunt til grønt. Dette er den beste tiden for oss som elsker blomster og planter. Gleden av å endelig kunne fylle balkongen med stemor. Vi gleder oss til tiden som kommer og etter hvert får de selskap av hortensia, margeritter, lobelia, krysantemum og begonia. Farger og liv!

Dette er tiden når vi tar frem tegneblokken og ser ut over hagen. Drømmer om det nye staudebedet og hvordan det skal se ut. Kanskje en ny hekk med blomstrende busker som lokker til seg sommerfugler, humler og bier? Et nytt kirsebærtre eller epletre i hagen? Og den vidunderlige tanken på å høste sin egen frukt.

I år har vi et spesielt behov for våre planter. Korona holder oss fremdeles i sitt kjølige grep. Da er det viktig å ha et lys i mørket. Noe som gir trøst. En blomst til en venn som har det tungt eller bare en blomst for å si til noen «Jeg er glad i deg og tenker på deg».

Det finnes ingenting som er så meningsfullt som blomster og hageplanter. Interessen for planter har eksplodert etter at koronaen kom. Planter er helse. Vitenskapelige studier har bevist hva våre planter gjør med oss: Å omgi seg med grønt lindrer smerte, gir økt konsentrasjon, forbedrer arbeids- og skoleprestasjoner og gir bedre søvn.

Våren nøler ikke, den er her nå, men dessverre står utfordringene på rad og planter blir erstattet med spørsmål. Gartnerne som skal dyrke frem grønnsakene, bær, blomstene, trærne og buskene til oss trenger sine folk som kommer fra land utenfor Norge. De som har jobbet hos dem i 15-20 år. De som kan jobben ut i fingerspissene og som ikke kan erstattes, men nå ikke kan komme seg hit.

Så hvem skal da lage alle de planter som ikke er definert som «samfunnskritiske», men som er så kritiske for deg og meg? Stengte blomsterbutikker og hagesenter? Hvor skal vi få kjøpt de planter som allerede er laget? Som står i veksthusene og bokstavelig talt råtner på rot, i påvente av at en mottaker med ufrivillig stengt dør skal få lov å åpne butikken igjen.

Når våren er over, er det for sent å redde de planter du skulle ha kjøpt nå. Vårt håp er at myndighetene våkner og ser at det er tidskritisk nå. At det som skjer i grøntnæringen ikke kan repareres i en «fase to» i andre halvdel av mai.

Og vi håper at de snart kommer å forstå det både du og jeg har forstått. At planter er helse og livsviktig glede. Men ikke minst at det er en oppmuntring til å holde seg hjemme på balkongen eller i hagen.

Våren nøler ikke, den er her nå.