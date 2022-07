Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter litt tid, kom ei straumstøtteordning som trefte flest mogleg, best mogleg. Straumpriskrisa har vore og er særleg utfordrande for låginntektshushaldningar og kraftkrevjande industri og næringsliv.

Senterpartiet fekk 13,5 prosent av stemmene ved Stortingsvalet i fjor haust. Dette var eit godt resultat og endte med ei mindretalsregjering i lag med Ap. Sjølv om dei to partia har funne ei god samarbeidsplattform som grunnlag er det likevel slik at dei ikkje er einige om alt.

Ap har til felles med Høgre at dei gjekk til val på dyrare drivstoff, dei hegnar om Helseforetaksmodellen og dei er ein sterk tilhengar av EØS-avtala. Høgre og Ap ønskjer i tillegg norsk EU-medlemskap.

I Stortinget er Sp cirka halvparten så store som Ap. I tillegg er regjeringa avhengig av støtte frå SV i Stortinget. Det seier seg sjølv at Sp ikkje kan få gjennomslag for alle sakene sine. Ein må ta og ein må gi.

Etter åtte måneder i regjering er det likevel ingen tvil om Sp har fått gjennomslag for mykje god Senterpartipolitikk. Sp og regjeringa leverte eit svært godt jordbruksoppgjer. Landbruksminister Sandra Borch gjer ein strålande jobb. Sjølv om det framleis står att mykje for å få landbruket på rett kjøl, hadde ein aldri fått landa eit slikt oppgjer utan Sp i regjering.

Med Sp i regjering er det heller ingen tvil om at satsinga på distrikta har høg prioritet. Gratis ferjestrekningar og ei storstilt satsing på desentralisert høgare utdanning. Sveltefôringa av kommunane har og fått sin ende.

Vi har og fått ei nødvendig opptrapping av beredskapen i heile landet og matsikkerheit inngår som ein naturleg del av dette. Den forferdelege krigen i Ukraina viser kor viktig det er at vi har eit landbruk i heile landet og at vi må bli meir sjølvforsynte på mange felt.

I ei uroleg tid har Sp og regjeringa mange utfordringar som må løysast. Straumpriskrisa og kontroll på eigen straum må ha høg prioritet. Sp har heile vegen vore tydelege på at vi ønskjer nasjonal råderett over vasskraftressursane våre. Dette er det norske arvesølvet og det som la grunnlaget for den norske velferdsstaten.

Ei samla Stortingsgruppa frå Sp har nå gått ut og sagt at nok er nok. Straumeksporten må stoppast og regjeringa må pålegge kraftselskapa å ha nok vatn i kraftmagasina sine. Vi kan ikkje koma i ein situasjon der vi eksporterer ut straumen vår og samtidig må innføre rasjonering på eige forbruk.

Nå må også andre parti sine Stortingsgrupper, Ap inkludert, koma på bana og bidra til at vi både blir sikra nok straum til vinteren og at vi kan avblåse straumpriskrisa.

Vi skal ikkje og kan ikkje vera eit batteri for Europa på bekostning av vårt eige straumbehov! Rigmor Aasrud og Rune Støstad frå Ap representerer kraftfylket Oppland på Stortinget. Dei har nå ei gyllen moglegheit til å gå i bresjen for eit breidt politisk fleirtal på Stortinget som sikrar ei naudsynt korrigering av norsk kraftpolitikk.