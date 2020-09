Høyre har hatt landsmøte, og begynner å ligne på seg selv igjen.

Fra virusutbruddet har partiet vært mest opptatt av å drive med så lite høyrepolitikk som mulig, og har til forveksling hørt ut som sosialdemokrater der de har snakket om fellesskap, om å stå sammen, vise solidaritet og ha omsorg for de svakeste. Trolig har også Høyre nå skjønt at i krisetider er det ikke skattekutt, velferdskutt, privatiseringer og markedskreftenes frie spill som er løsningene.

Men på landsmøtet fikk pipa ei anna låt. Nå er det tilbake til kjente toner. Formuesskatten skal ned – og helst vekk – for de aller rikeste. Samtidig skal trygdene ned for de som ikke er i stand til å jobbe. Slik blir det balanse i statsfinansene i Høyres verden, men voldsom skjevhet i privatøkonomien til vanlige folk som må greie seg på mindre enn de har i dag.

Når vi i tillegg ser at de vil slippe privatiseringen løs på helsevesenet, da er jeg glad jeg skal ut og drive valgkamp for Arbeiderpartiet. Vi står for stikk motsatt linje. De som har mye, må tåle å bidra mer. De som har lite, skal resten av oss stille opp for så de får litt ekstra. Og når det gjelder helsevesenet, så skal det ikke domineres av private kommersielle aktører som er ute etter å skape et overskudd til investorene – men av offentlige tjenester som gir god og likeverdig behandling til alle, uansett størrelsen på lommeboka og uansett hvor folk bor eller hvem de er.

I Arbeiderpartiet mener vi det er både riktig og viktig å styrke offentlige sykehus og det offentlige helsevesenet for alle. Mens det er hverken viktig eller riktig å ha et helsevesen der fellesskapets midler skal sprøytes inn i private helsetjenester for å skape overskudd til eierne. Drømmen om at private spekulanter skal tjene penger på meg hvis jeg blir sjuk, er en drøm Høyre kan få ha alene.

Så takk til Høyre for at dere begynner å ligne på dere selv når vi snart går inn i valgkampen. Det kan være ryddig og greit for velgerne å ha klare alternativer å forholde seg til.