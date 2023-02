Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Viser kronprinsparets planer på Skaugum at det er umulig å drive med norsk matproduksjon, selv når alle verdens forutsetninger er på plass?

I stedet for å bruke et av Norges flotteste arealer til gressende kuer, skal det heller bygges et svært lagerskur som gir leieinntekter til en familie – en familie vi i fellesskap sponser med 11 millioner i året.

Skaugum har etter min mening en av de beste forutsetninger for å drive med ku i hele Norge. Her har du en gård som har vært traktet etter siden steinalderen, da skulle man tro at eieren av eiendommen har større ambisjoner enn å lagre skrot i en ny og lite miljøvennlig «låve».

Skaugum var frem til 2010 en gård med melkeku, kornarealer og tre heltidsansatte agronomer inkludert gårdsbestyreren som drev gården i over 40 år. Resultatet av at disse menneskene drev et mønsterbruk ble nedleggelse og bort-auksjonering av de 110 kyrne som hadde Skaugum som hjem.

Annonse

Skaugum ligger eksepsjonelt god plassert med beite tett på fjøset, samt en kort gåtur til markagrensa, seterdrift og det som ble Askers tusenårssted, nemlig kulturlandskapet rundt Semsvannet. I Asker har vi mer enn 300 arter som står i fare for å bli utryddet, alle har til felles at de er avhengige av at beitedyr – kuer og sauer – spiser ned gress og småskog for at de i det hele tatt skal ha et habitat.

Siden Skaugum havnet i kongelig eie i 1929 har det vært variert drift med bufe på gården.

Det kan virke som om kronprinsparet etter overtakelse av gården i 2004 har mista mer og mer interessen for det landbruket Skaugum representerer. For meg og min oppvekst har det alltid vært en staselig gård med foruftig drift, orden og godt stell.

Nå er gården en skygge av seg selv og uten identitet, på vei til å bli nettopp et lager, der kornområdene nå drives av forpaktere uten annen tilknytning til gården generelt. I 2010 offentliggjorde kongehuset en uttalelse om drifta på gården, de skriver at selv om de ansatte har gjort en strålende jobb og levert produkter av aller høyeste kvalitet, kan ikke videre drift forsvares økonomisk.

Hva er budskapet til alle Norges bønder når en familie med apanasje på over 11 millioner i året ikke makter å drive Askers flotteste gård? Planene som presenteres oss tilsier at et relativt nytt fjøs bygget i trevirke skal erstattes med et stål og betongbygg der det skal oppbevares ting og tang.

Dette står i sterkt i kontrast med miljøarbeidet kronprinsparet bedriver, er det de solcellepanelene på taket som gjør det greit? Et annet spørsmål som dukker opp er om alle som eier en landbrukseiendom blir behandlet likt, det er svært utfordrende for andre eiere å få innvilget omregulering av deres eiendommer fra landbruks formål til kommersielle formål.

Jeg er overbevist om at deres grunner også handler om at det er vanskelig å få matproduksjon til å gå rundt rent økonomisk.