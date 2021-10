Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er gjennomført store og nødvendige investeringer på 10–15 milliarder kroner i Oslos mange og flotte museer og kulturinstitusjoner de siste årene. Nasjonalmuseet og Munch blir internasjonale ikonbygninger på linje med Operaen. Dette bidrar til at hovedstaden blir et stadig mer attraktivt besøksmål for både nordmenn og utlendinger, og ikke minst, vi blir enda litt mer stolte av landet vårt.

Nå er det imidlertid de regionale kulturinstitusjonenes tur. Rundt om i landet vårt er det mange store og små museer og kulturinstitusjoner som trenger ressurser for å utvikle tilbudet til publikum, ta vare på kulturarven og skape stolthet for egen region. Skal hele landet tas i bruk må det til store investeringer i regionale institusjoner som skal bli regionens fyrtårn og innbyggernes stolthet.

I Innlandet fylke som er like stort som Sveits er det kun ett kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum. Med sine snart hundre år er dette blitt en viktig institusjon for byen. Men for å fylle rollen som innlandets eneste kunstmuseum er det behov for mer plass. Snøhetta har laget en skisse til et spennende og spektakulært bygg under Stortorget, som dekker behovet og vil øke attraktiviteten til Lillehammer som kulturby. Dette er nettopp et slikt prosjekt som kan passe inn i regjeringens nye kulturpolitikk.

I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen et nytt kulturløft som skal komme hele landet til gode. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur uavhengig av hvor de bor, og det må selvsagt være på samme nivå som i hovedstaden. Dette forplikter både regjeringen og kulturinstitusjonene. I hele Norge skal institusjonene sammen med regjeringen sikre et variert kulturtilbud med høy kvalitet, nært folk.

I 2027 er Lillehammer by 200 år. Målet må være at byen har fått et nytt kulturbygg, Innlandets Kunsthall, som sin del av regjeringens kulturløft, og som kan være et synlig symbol på den nye kulturpolitikken. Regjeringen lover at det etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering skal satses i regionene, og det må være noe vanlig folk i distriktene merker.

Her har vi rettet blikket mot vårt museum, men vi vil understreke at også andre regioner må merke at det er ny kurs og et kulturløft. Gode prosjekter må fremmes som gir hele landets befolkning store opplevelser nær der de bor.