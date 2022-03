Nå brister det i hele landet, Trygve

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som øverste leder i Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF) kjenner jeg daglig på pulsen til norske lokalsamfunn. I de siste døgnene har jeg mottatt krisevarsler fra bedriftene som er verre og mer skremmende enn de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Økningen i dieselprisene slår inn som en tsunami for alle enkeltmannsforetak og bedrifter som driver med anleggsmaskiner. Små, sunne bedrifter som var lønnsomme og skapte lokale arbeidsplasser for få måneder siden, står i akutt fare for å velte over ende.

Man trenger ikke mastergrad i økonomi for å forstå at 50 prosent prisøkning på fire måneder er dramatisk. I november kostet anleggsdiesel. 10,94 kroner for literen. I skrivende stund er prisen 16,28. Det er varslet en ytterligere forverring.

Våre 2300 medlemsbedrifter er aldri de som skriker høyest eller roper ulv, ulv. Dette er i all hovedsak småbedrifter som er vant til å klare seg selv. En graver, en lastebil eller skogsmaskiner har gjennom praktiske og nøkterne liv skapt tusenvis av arbeidsplasser i hele landet. Nå kjenner de at hele livsgrunnlaget er i ferd med å ramle sammen – og de roper etter hjelp.

Når de ser etter hjelp, ser mange i retning av Senterpartiet. Det skyldes ikke bare at partiet har landets finansminister. Det handler også om at mange av våre medlemmer til dels jobber i landbruksnæringen, har et lokalt perspektiv og jobber med veier, grunnarbeider, skog og sprengning i norske lokalsamfunn.

Medlemmene har stor forståelse for at hovedfokuset de seneste ukene har vært krigen i Ukraina. De vet også at prisgaloppen har direkte sammenheng med denne konflikten. Alle ønsker at Regjeringen skal gi milliarder til et krigsherjet folk.

Men det gir ingen mening at denne konflikten skal skape en konkursbølge i norske lokalsamfunn. Derfor ber MEF på vegne av alle våre medlemmer om at finansminister, Regjeringen og Stortinget straks vedtar en krisepakke med minst fire elementer:

*Få ned prisene på anleggsdiesel og diesel til næringsformål umiddelbart. Norge har råd. Landet øker eksportinntektene med seks-gangen grunnet den globale prisstigningen.

*Vurder en krisepakke til landets maskinentreprenører etter samme tenkning som under pandemien.

*Gjennomfør prisregulering fra kommuner, fylker og stat i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.

*Vi appellerer til byggherrer om å ta sin del av byrdefordelingen slik at underentreprenører ikke sitter igjen med hele regningen alene. Det gjelder både offentlige og private prosjekter

*Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobilde i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles mellom byggherre og underentreprenører i kommende prosjekter.