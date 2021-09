Myter om skogbruket

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet påstår i en kronikk at dagens skogbruk ikke er bærekraftig og en direkte trussel mot artsmangfoldet. Vi mener dette er å bygge opp under myter om hvordan norsk skogbruk drives.

Mangfoldet av arter i norske skoger er ikke truet. Senest i september i år kom rapporten «Skogen i Norge» fra NIBIO som klart og tydelig forteller at vi fått mer gammelskog, mer død ved, flere grove trær, gamle trær og mer lauvskog. Dessuten har vi fått flere verneområder og mer skog. Til sammen har dette gitt bedre livsbetingelser for sårbare og truede arter, og bidrar til at det det biologiske mangfoldet i norske skoger er i positiv utvikling. Vi savner at dette konsekvent utelates i debatten.

Skogen huser i dag omtrent 60 prosent av alle de kjente artene i Norge. Ikke overraskende betyr det at omtrent halvparten av artene på «Rødlista» også lever i skog. Dagens skogbruk tilrettelegger for at disse artene skal opprettholde sine livsmiljøer, og det er ofte helt andre årsaker enn skogbruk som truer dem, for eksempel klimaendringer og naturlig evolusjon.

Det oppdages stadig nye arter som aldri har vært registrert i Norge, og som kvalifiserer for «Rødlista». Samtidig er det arter som har vært på «Rødlista», som nå har økt slik i omfang at de ikke lenger trenger være på «Rødlista».

For 100 år siden var skogen i Norge uthogd og glissen av plukkhogst. Skogen var rett og slett utarmet av menneskelig aktivitet. Det var starten på det moderne skogbruk, og i dag har vi tre ganger mer skog i Norge enn ved starten av 1900-tallet. Vi mener den måten Håpnes ønsker å drive skogbruk på ikke er den beste – verken for klima eller biologisk mangfold. Lukket hogst er ikke nødvendigvis mer klimavennlig enn flatehogst (Oppdragsrapport Skog og Landskap 2015). Forutsetningen for å drive et bærekraftig skogbruk er helt annerledes i dag enn før.

Kamuflerer skogbruket økonomiske interesser og kaller det klimatiltak? Norsk skogbruk ville bokstavelig saget over den grenen vi sitter på om vi ikke tar på alvor at vi forvalter en ressurs som ja, gir inntjening og arbeidsplasser, men som samtidig er en viktig grunn til at vi kan leve på denne planeten. Det handler om å balansere de ulike hensynene, slik at vi i andre enden både kan leve av de verdiene skogen gir, samtidig som skogen er et CO2-lager og viktig levested for et rikt artsmangfold.

Det haster med å kutte i klimagassutslipp, men ekstra viktig er det å redusere tilførselen av ekstra CO2 fra fossile ressurser inn i det korte kretsløpet. Skog i vekst binder CO2, som er bra for klimaet.

Interessen fra omverdenen for hvordan ressursen forvaltes vil bare øke når Norge skal gå i en mer grønn retning. Gjennom forskning og utvikling ser vi fram til å videreutvikle skognæringen framover og sikre en variert, bærekraftig og verdiskapende skjøtsel av norsk skog.