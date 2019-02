Myrdyrkingsforbud er et blindspor i klimadebatten

Nils Vagstad er tydelig fornøyd med kvaliteten på utredningen forskerne i Nibio har gjort i forbindelse med dyrkningsforbud av myr. Da vet vi hvor lista ligger.

Oppdragsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) sier blant annet at instituttet skal videreutvikle og styrke klimarelevant kompetanse innenfor jordbruk, skogbruk og arealbruk, herunder kompetanse på opptak og utslipp av klimagasser og karbonlagring i landøkosystemene.

Ut fra overstående betraktninger har jeg tillatt meg å påstå at instituttet Nibio ikke opplyser saken godt nok ut fra kunnskapene de innehar.

Når klimagassregnskapet for dyrking av myr oppstilles bare med utgiftssiden må en regne med at det blir stilt kritiske spørsmål. Det hevdes at Nibio må følge reglene i det offisielle klimaregnskapet. Det er som å insistere på at det er kartet som er riktig og at terrenget må forandres. Det er greit at myr i sin naturtilstand ikke skal vurderes i klimaregnskapet i denne sammenheng.

Men myr som er oppdyrket er ikke i sin naturtilstand og da skal en forvente at alle forhold som angår klimaregnskapet blir medregnet. Slik som reduksjon av utslipp av metan ved dyrking, og utslipp ved økt transport ved at jordarealene blir dårligere arrondert. Dette for at beslutningstakerne kan vekte dette opp mot det «offisielle» regelverket.

Ifølge SSB har det dyrka arealet i landet minka med 750.00 dekar fra 2000 til 2015. Hvis trenden forsetter vil landet ha mista en million dekar dyrka jord fram mot år 2020. Når dette er utelatt i «scenarioer for forbruksvekst og arealbehov» er dette vesentlig for å vurdere forbudet mot nydyrking.

En ny rapport fra Nibio som Anders Bryn (2018) med kollegaer har utarbeidet, dokumenteres det at det norske myrarealet er 28,8 millioner dekar, nesten 9 prosent større en før antatt. Hvor mye dette arealet tar opp og varig lagrer av karbon er sjølsagt noe usikkert. I registreringer som professor i botanisk økologi, Mikal Ohlson (artikkel i Fag nytt nr.1. 1994) har kommet fram til viser en vekst på 1,5 mm i året. Andre kilder antyder noe mindre. Med 28,8 millioner dekar og en tilvekst på 1 mm i året vil vi ha en brutto tilvekst på 28,8 millioner m3 ny myr hvert år.

Det å sammenligne dette mot det som går tapt ved å dyrke 2000 dekar i året, må være av største betydning for å opplyse saken. Kan Vagstad være enig i at oppdyrking av 2000 dekar myr per år tilsvarer mellom 0,01 prosent og 0,1 prosent av tilvekst i norske myrer? Hvorfor er dette forholdet utelatt i Nibios rapport?

Dette ville vært som om at Nibio fikk i oppdrag å utrede om det skulle hugges skog eller ikke, uten å beregne og opplyse hvor stor tilvekst en la til grunn.

Skogen er som kjent i likhet med myr en av de store karbonlagrene, der det tas ut opp mot 50 prosent av tilveksten.

Når det også i rapporten til Nibio tas til orde får at myr kan regnes som fossilt er dette villedende, fordi de virkelige fossile karbonlagrene er tre hundre millioner år gamle, og det er forbruket av disse som er årsaken til hele klimaproblemet.

Dette etterlater et inntrykk at karbonlagret i myr som helhet reduseres i stedet for å øke dersom en dyrker myr.

Det er ikke myrdyrking som har skapt klimautfordringene verden står overfor, og det er heller ikke et forbud mot å dyrke opp myr som kan redde klimaet vårt. Motstanden mot dyrkningsforbud handler ikke om en motvilje fra landbruket til å ta inn over seg de store klimautfordringene vi står overfor, ei heller manglende vilje fra landbruket til å være med å bidra til å redusere klimagassutslippene.

Å kunne bruke deler av myrarealet i Norge til nydyrking handler derimot om å kunne fortsette å utnytte et overskudd av den ressursen myra gir. All forvaltning av naturressursene våre dreier seg om å ta ut og gjøre seg nytte av et overskudd, enten det er snakk om fiskeressurser, skog eller myr.

Når landbruket i dag dyrker opp mellom 0,1 og 0,01 prosent av den årlige tilveksten av myr, mener jeg det vil være riktig å si at dette er en svært forsiktig og fornuftig utnyttelse av en viktig ressurs – en ressurs som er av avgjørende betydning for at vi fremdeles skal ha et bærekraftig landbruk i Norge.