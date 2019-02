Myrdyrking og klima

I flere aviser, og kanskje først og fremst i Nationen og Bondebladet, som naturlig er når det gjelder dette emnet, har det i de siste ukene kommet mange gode og engasjerte innlegg, både i avisenes debattsider og i form av andre fagartikler.

Bakgrunnen er, som alle vet, regjeringens forslag om at ett av norsk landbruks bidrag for å redusere utslipp av CO2, bør være å akseptere et forbud mot myrdyrking. Blant andre har også statsministeren gått ut og påpekt hvor viktig et slikt forbud vil være for å bedre klimaet på kloden.

Når det gjelder utslippene av klimaskadelige gasser ved oppdyrking av myr, skriver Sverre Heggset, rådgiver i Landbruk Nordvest, i Nationen den 13.februar bl.a.:

«På tradisjonelt grøfta og gjødsla myr er utslippet noe høyere enn på drenert fastmark, så lenge vi snakker om lystgass og metan.» I forsøk som Heggset omtaler, med omgravd myr, har de målt at metangassen som siver opp fra slik myr, fanges opp av bakterier i jorda. Utslipp av metan fra overflaten av omgravd myr, er knapt registrerbart. Og Heggset fortsetter: «Hva som skjer med CO2 er det faktisk ingen som kan si sikkert. Det er ikke gjort slike målinger i Norge. Det blir anslått ut fra gjetning basert på tallgrunnlaget som FNs klimapanel bruker, kombinert med registrert myrsvinn i Norge».

Etter min mening er forslaget om forbud mot myrdyrking et beklagelig eksempel på at våre myndigheter er i ferd med å fatte en beslutning helt på tvers av både fagfolks tilrådinger og yrkesutøvernes ønsker og behov.

Det som på meg virker forunderlig med denne debatten, er at en uttalelse jeg så i en avis fra en av de mange debattantene når det gjelder forslaget om å forby myrdyrking - nemlig at forbud mot myrdyrking selvfølgelig også må følges av et forbud mot bruk av myrarealer til utbyggingsformål, ikke kommer sterkere fram.

Uten det vil jo hele forbudsforslaget være meningsløst og djupt urettferdig, for å si det mildt.