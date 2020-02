Myndighetenes råd om vegankosthold

Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund, uttalte i Aftenposten 31.12.2019 at man har rett til å velge et vegankosthold for seg selv og sine barn, ”så sant det er helsemessig forsvarlig”. Det er det imidlertid ikke, dersom man ikke tar tilskudd av alle de næringsstoffene som ikke finnes eller er lite av i planter. Dette må veganere gjøres oppmerksom på, slik at de unngår negative ernæringsmessige konsekvenser. Studier viser at veganere, særlig de som lever på rå planter alene, generelt har dårlig helse.

Etter vår oppfatning bør myndighetene tilrå et best mulig kosthold for alle, og det inkluderer animalske produkter i form av egg, kjøtt, fisk, skalldyr, melkeprodukter (for dem som tåler det) og fugl.

Det er ikke nødvendig å inkludere alle slags animalske produkter i kosten, men kjøtt inneholder absolutt alle næringsstoffer vi trenger i tillegg til mange betinget essensielle næringsstoffer, det vil si stoffer som ikke dannes i optimale mengder i kroppen.

Planter mangler vitamin A, vitamin D3, vitamin K2, vitamin B12, de langkjedete fettsyrene EPA og DHA og inneholder svært lite koenzym Q10 (som eldre kan ha behov for tilskudd av). Næringsstoffene i mange rå planter er dessuten lite tilgjengelige for kroppen fordi de ikke tas opp fra tarmen uten tilsatt fett, som myndighetene advarer mot. Betakaroten fra gulrøtter og andre matvarer opptas i liten grad uten varmebehandling og tilsetning av fett. Det er en utbredt misforståelse at gulrøtter inneholder vitamin A, kanskje fordi betakaroten kan omdannes til vitamin A i leveren.

Annonse

Etter vår oppfatning kan myndighetenes vage eller dårlige råd skyldes at de ser bort fra kunnskapen om menneskets evolusjonære fortid. Flere millioner års utvikling har gjort oss optimalt tilpasset et kosthold basert på animalske produkter og i tillegg planter.

Vi kan leve uten animalske produkter, men vi har et fordøyelsesapparat som minner mer om rovdyrs mage- og tarmsystem enn planteetende dyr. Vi tygger mat vertikalt som hunder, i motsetning til sauer og kyr, som maler gress med sidebevegelser og er utrustet med flere mager for å kunne nyttiggjøre seg planter som mennesket ikke kan fordøye.

Derfor spiser drøvtyggerne nærmest kontinuerlig, mens mennesket kan få i seg nok energi og næringsstoffer ved kun å spise en time i døgnet. Vi kan dessuten faste i flere dager, noe som har vist seg å motvirke aldringsprosessen og en rekke sykdommer.

Ernæringsmyndighetene advarer mot å gi ammende og spedbarn vegankost, men er ikke tydelige på at et slikt kosthold heller ikke er optimalt for voksne og eldre. Dette kan skyldes en manglende forståelse av hvordan våre forgjengeres ernæringsfysiologi samt fysiske og mentale utvikling er blitt tilpasset den maten de spiste.

Som følge av jordbruksrevolusjonen ble imidlertid våre forestillinger om hvilke matvarer vi er best tilpasset, snudd opp ned.

Mennesket er fortsatt ikke optimalt tilpasset et kosthold dominert av korn, selv om myndighetene oppfordrer oss til å innta store mengder grovt brød og andre kornblandinger.