Myhrvold rygger inn i fremtiden

I en kronikk i Nationen 28. januar hevder SPs Ole André Myhrvold at jeg "tilslører realiteter" om EUs fjerde energimarkedspakke og det norske strømmarkedet. Bildet Myhrvold gir av saken stemmer dårlig overens med realitetene han er så opptatt av.

Mye av kritikken kjenner vi godt igjen. Men argumentene blir ikke riktigere av å bli gjentatt.

Det vil fortsatt være Stortinget og regjeringen som bestemmer over norsk energipolitikk. Det er heller ikke opp til ACER (byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene) å vedta fremtidig EU-lovgivning om kraftmarkedet.

Norge deltar i EUs arbeid for å skape mer velfungerende energimarkeder fordi det tjener våre interesser, ikke for at vi skal gi fra oss suverenitet over kraftressursene våre. Alle konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler gis av norske energimyndigheter, ikke EU eller ACER.

Myhrvold mener handel med strøm over landegrensene er en trussel. Han unnlater å nevne at Norge har handlet kraft med nabolandene våre i mange tiår, og at dette har vært til stor nytte for både norske produsenter og strømforbrukere.

Les også: Norsk energipolitikk bestemmes i Norge

Annonse

Et velfungerende kraftmarked gjør av vi kan utnytte tilknytningen til landene rundt oss på en effektiv og god måte. Det gjør at vi kan eksportere strøm når vi har kraftoverskudd, og at vi er sikret tilgang på kraft i perioder med lite tilsig i det norske vannkraftsystemet, f.eks. i kalde vintre som nå.

Lønnsom handel med kraft mellom land oppstår når det er ulik pris på strømmen i de ulike landene. Prisforskjellen utgjør det vi kaller flaskehalsinntekter, som tilfaller eieren av kraftforbindelsene. For Norges del betyr det Statnett. I Norge bidrar Statnetts andel av inntektene i sin helhet til reduksjon av tariffgrunnlaget i det sentrale overføringsnettet. Det gjør at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært.

Det er riktig at de europeiske reglene for hva disse inntektene kan brukes til, endres noe. Det er opp til den norske reguleringsmyndigheten for energi, RME, å godkjenne Statnetts metode for hvordan disse blir brukt, ikke ACER. Endringen fører uansett ikke til et forbud mot at inntektene brukes til å redusere tariffgrunnlaget, som i dag.

Jeg ønsker en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon i Norge og nye overføringsforbindelser til utlandet. Jeg er opptatt av fastlandsindustrien og dens vilkår. Vi må ta kraften i bruk i større omfang samtidig som vi sikrer at grunnlaget for investeringer i kraftforsyningen ikke blir svekket.

Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak eid av norske kommuner, fylkeskommuner og staten. Med andre ord: Krafthandel gir også penger i kassa til kommune-Norge, og særlig distriktene.

At energisystemene i Europa er i endring, er ikke noe vi skal frykte. Utviklingen av en renere og mer effektiv kraftsektor er viktig for at EU skal kunne nå klimamålene i Paris-avtalen.

Dette gir store muligheter for norsk næringsliv, fordi vi er et foregangsland på så mange områder. Myhrvold gir inntrykk av at den beste måten å møte disse endringene på, er å slå full revers. Men å rygge inn i fremtiden er en dårlig strategi. Med våre unike fornybare kraftressurser er Norge godt rustet til å takle endringene som skjer. Og vi skal selv bestemme hvordan vi deltar i denne omstillingen.