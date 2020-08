Motstanden mot WWF handler ikke bare om ulv

At NRK valgte å tildele TV-aksjonen til WWF og deres plast-innsamlingsprosjekt har satt sinnene i kok hos mange. I mediene fremstilles det ofte som om motstanden kun handler om uenighet om ulv i Norge. Det gjør det ikke. Det handler også om internasjonale WWF sitt syn på mennesker og menneskers bruk av naturen.

WWF har en misoppfatning om naturen som de dessverre deler med lignende organisasjoner, flere og flere politikere, forskere og urbane drømmere: Nemlig at natur er best uten mennesker og deres husdyr. Dette er helt fullstendig galt da urfolk og småbrukere i tusenvis av år har levd i samspill med naturen, selv om de dyrker jorda, jakter, har beitedyr og fisker. Og som enda verre er: WWF har i flere tiår brukt brutale metoder for å holde lokalbefolkningen unna reservatene og nasjonalparker i flere utviklingsland. Det rapporteres om drap, tortur og ydmykelser. I en artikkel i bistandsaktuelt kan vi lese: " WWF har vært med å betale for væpnede økovakter i regnskogen i Republikken Kongo. Vaktene skal ha begått en rekke overgrep mot den lokale urfolksgruppa bakaene, ifølge lekkasjer fra en FN-gransking."

Militarisering av naturvernet har pågått i flere tiår, og det er ikke enkeltstående hendelser. Lignende eksempler finnes fra andre deler av verden: tre skogvoktere i Nepal (som ble finansiert av WWF) skal ha torturert og slått ihjel en mann som angivelig skulle ha gravd ned et neshorn som aldri ble funnet. Risbønder fordrives fra jordene sine i Tanzania fordi myndighetene i samarbeid med WWF vil lage verneområder for mangroveskog. Småbrukere i India tilbys en engangssum som kompensasjon for at de må flytte fra hjemmene sine, der de har levd i harmoni med naturen i generasjoner. Hensikten er å skape større leveområder for tigeren. Prisen er tapte livsgrunnlag for folk. Bor det ikke nok mennesker i slum i verden? Hvor mange menneskeliv er en tiger eller et neshorn verdt? Absurd nok tillates ofte turister i verneområdene. Villdyr-safari er jo big buissness, det er ikke urfolk og småbrukere.

Alle eventyr har skurker og helter. I WWFs fremstillinger er naturvernerne heltene, krypskytterne skurkene og ofrene er dyra. Men i virkelighetens verden kan det like gjerne være slik at skogvokterne er brutale mennesker som misbruker makt og krypskytterne er fattige og sultne. Med fulle kjøleskap og penger på konto er det kanskje vanskelig for oss privilegerte i Vesten, å forestille oss hvordan livet er for fattige mennesker som må kjempe hver dag for å overleve. Få av oss vet hvordan det føles å få beitedyra tatt av fredede rovdyr. Knapt noen av oss har innsikt i hvordan det føles når fredede elefantflokker ødelegger avlinger og familiens matforråd i løpet få minutter.

Fine bilder av enkeltarter appellerer til våre følelser. Men totalfredet natur og totalvern av dyrearter er i mine øyne en luksus vi ikke kan tillate oss å drive med, for det går alltid på bekostning av folkene som bor der. Dette gjelder over hele kloden. Om det så var bare en eneste elefant igjen i verden, hadde det aldri kunnet rettferdiggjort tortur, drap og fordriving av mennesker.

Å rydde havet for plast er en viktig oppgave og WWF Norge har andre holdninger til naturbruk, væpnede vakter, jakt og fiske enn moderorganisasjonen. Det skal sies. Men å gi TV-aksjonen til plastprosjektet til WWF er i mine øyne en legitimering av WWF som organisasjon, noe som blir helt fullstendig feil.