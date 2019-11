Bygda ligger idyllisk til ved havet, midt i et fruktbart jordbruksområde omkranset av høye tinder til lek og rekreasjon. Som Nord-Norge generelt og som bygdesamfunn spesielt går det dessverre mot en styrt nedleggelse også her.

I fjor forsvant skolen og i år mistet bygda også barnehagen. Det er egentlig ikke merkelig, da det ikke er flere barn eller unge mennesker igjen til å lage dem. En styrt utvikling over tid har ført til forgubbing og en ødelegging av landsbygda som man knapt har sett siden Svartedauden herjet landet.

Politikeres manglende evne til å se utvikling over tid og ikke bare i kortvarige politiske gevinster, fører til gjentatte tilfeller av uklok samfunnsplanlegging. Nedleggelsen av Andøya flystasjon var et slikt tilfelle.

For bygda min sin del, var nedleggelsen derimot et siste tegn på håp og optimisme. Det at det på andre siden av fjorden skal komme 600 nye arbeidsplasser og 300 vernepliktige på Evenes flystasjon, bare 20 minutter unna bygda er lovende. Ikke bare for bygda, men for hele regionen, som topper Norgesstatistikken på alle de verste indikatorene. Nå kunne samfunnet bygges opp igjen, nå var vår tid kommet.

Dessverre for oss, preges vi igjen av korttenkte beslutninger. Rutebåten mellom sørsiden av Ofotfjorden og Evenes, selve livsnerven i samfunnet vårt, står sammen med mange andre samferdselstilbud overfor store kutt. Rutebåten, som ikke bare håndterer 12 000 reisende hvert år, men som også gjør at vi befinner oss 3 timer unna Oslo S, skal krympes til det ugjenkjennelige.

For å effektivisere driften, skal tilskuddet til rutebåten mellom Kjeldebotn og Evenes kuttes med 4 av 5 millioner kroner og følgelig skal billettinntektene på 1,7 millioner også tilfalle operatøren. Inntekter som ved færre avganger helt klart vil bli synkende. I anbudet settes det kun krav til 3 avganger i ukedagene mot dagens 7, og ingen i helgene. På tross av dette hevder fylkeskommunen hardnakket at rutetilbud vil bli styrket i prosessen.

Det er ikke innbyggernes ferievaner og andre luksusgoder jeg er redd for å miste. Det vi derimot gjør med denne tilslørte, men styrte nedleggelsen av en hurtigbåt, er at vi setter en effektivt stopper for utviklingen av en hel region - med Ballangen, Tysfjord og Hamarøy i spissen. En region som så sårt trenger det.

Vi får hele tiden vite at det er i Nord-Norge utviklingen skal skje, at det er her verdiskapningen i fremtiden ligger. Men hvis vi skal leve av Nord-Norge, hvem skal vi faktisk leve sammen med her oppe?

Den norske landsbygda er i ferd med å bli små feriekolonier og hyttelandsbyer, uten at man klarer å ta innover seg at de som faktisk må bo her også skal ha et verdig liv og et levende lokalsamfunn rundt seg. Vi skal faktisk ha en nabo å snakke til, en butikk å handle på og en skole å sende barna våre på. Da er samferdsel noe du må bygge opp og ikke bygge ned.

Med en av Nord-Norges største landbaserte militære investeringer rundt hjørnet, og med nesten 1000 nye arbeidsplasser på Evenes er det vanskelig å skjønne hvorfor det haster så mye med å stenge en hel region ute fra videre utvikling.

Det er på tide at politikerne våre starter å tenke langsiktig, før også denne muligheten går ifra oss.