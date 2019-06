Morlause husdyr

Elisabeth Gard skrev i Nationen tirsdag om industriproduksjon av kyllinger. Hun beskriver korrekt det biologiske forholdet mellom høna og kyllingene fra før klekking og i oppveksten.

Dette biololgiske forholdet brytes selvfølgelig totalt i den moderne kyllingproduksjonen som kan likne på oppdrettsanlegg for fisk. Likevel er det ikke opplagt at dyra lever sitt korte liv i lidelse. Men at menneskets oppfinnsomhet fratar dem et naturlig liv er jo utvilsomt.

Noe liknende gjelder for enkelte andre husdyrslag. Den gang menneskene begynte med jordbruk og husdyrhold fant de ut at det å bryte dyras naturlige liv kunne være lønnsomt. Mjølkeproduksjon er det tydelige eksemplet. Storfekalver og geitekje blir tatt fra mora etter fødselen for at mennesket skal kunne utnytte fullt ut det som egentlig var mat for avkommet.

Det er vel ingen tvil om at mjølka har vært en grunnernæring for mennesker i utallige generasjoner.

Sjøl har jeg hatt en liten hønseflokk med hane i mange år. Når ei høne har blitt klukk har hun noen ganger fått ruge og leve et liv som mor ogfostre opp sine egne kyllinger. Det er en god opplevelse.

Er det nødvendig med fabrikkyllinger? Er det nødvendig med stor melkeproduksjon? Det er vel nesten kjettersk av en småbruker bare å stille spørsmåla.

Men kanskje fins det noen i en ny generasjon jordbrukere som evner å tenke ut alternative produksjonsmåter, som tar både etiske, ernæringsmessige og bærekraftige hensyn.