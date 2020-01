Mjølkenæringa blør

Bondelaget er høyringsinstans, men interessene er for mange til at ein evnar å føreslå dei rette grepa. Nå må staten på banen og ta styringsansvar.

Dagens system for kvoteregulering er ikkje framtidsretta. Enorme summar blør ut av næringa. Det har gått så langt at bankar nå bruker kvotereguleringssystemet som ein panteverdi, Åna fengsel leiger ut, for finansiere statsdrifta. Noverande systemfeil gjev moglegheit til å mjølka yrkesbrør i staden for kyr.

Dette bør og kan endrast. Ei sjefsavgjersle er det som skal til før den norske mjølkenæringa opplever ei ny verd.

Kvotereguleringssystemet er eit reguleringssystem, og har ingen verdi utover det.

Mitt forslag til dei som burde styre skuta er som følgjer: Kjøp, sal, leige og samdrifter, slik det er organisert i dag, må straks fasast ut. Mjølkekvoten du disponerer nå, kan du fortsetja med. Ingen mister noko. Utleigarar, seljarar osv. kan mjølka kvoten sin sjølv eller la det vera. Men du har berre anledning til å kjøpe kvote, ikkje selja eller leiga ut.

Dersom det er ledig produksjonskapasitet tilgjengeleg i regionen, skal ein by på dette i ein auksjon/anbodsrunde. Pengar som dette gir, skal gå til å fremja mjølkesal, til dømes produktinnovasjon, opplæring av nye mjølkedrikkarar- skulemjølk, miljømjølk, med meir. Bruken av forholdstal skal berre brukast til reduksjon ved behov. Reduksjonen skal vera lik for alle.