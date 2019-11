Ikke bare over en survete fremstilling av en egen frivillig måte å møte kvotekutt på, men også av avisens disponering av spalteplass og energi.

Problemet er at kvotekuttet møtes med å leie inn mer kvote for å demme opp for den produksjonsnedgangen som kommer og at forholdstallet ikke gir nedgang nok?

Det sitter faktisk mjølkeprodusenter med innleide kvoter som kan risikere å miste store deler av kvota si om utleier velger å selge. Et sviktende grunnlag for betjening av forpliktelser og andre behov. Et grunnlag som måtte ligge der både i forhold til innovasjonstilskudd og lån for de som har valgt å investere.

I samme fylke er det nå mange pelsdyrbønder som må avvikle drifta si, dette er flinke brukere som må lide for at noen ikke gjør jobben sin og så få en avskjed med smuler av støtte. Det er faktisk mange som nå krummer ryggen for å møte de utfordringer som mjølkeproduksjonen står overfor men med et helt annet utgangspunkt og holdninger til framtiden og neste generasjoner.

Om dette er et så stort problem så går det an å selge kvota og starte med noe annet. Det er også frivillig. En annen ting er at nedskaleringen av mjølkeproduksjonen ifht bortfall av eksportstøtte/Jarlsbergost nå har fått mer enn nok oppmerksomhet. Det er andre næringer som har slitt med håpløse markedssituasjoner i flere omganger så lenge jeg har vært aktiv, og med respekt for dette får nå Jarlsbergosten tones ned.

Det blir aldri så bra som man forventer men det blir heller aldri så galt som man tror!